إطلاق ناجح لصاروخ "سويوز" مع جهاز لوزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق ناجح لصاروخ "سويوز 2.1 بي" من مطار بليسيتسك الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك بشمال روسيا.

وانطلق الصاروخ في الساعة 22:50 مساء الجمعة بتوقيت موسكو، وعلى متنه جهاز فضائي من الجيل الجديد تابع لوزارة الدفاع الروسية.

ونقل الصاروخ الجهاز إلى المدار في الوقت المحدد له.

وأكدت وزارة الدفاع أن عملية الإطلاق وإيصال الجهاز إلى المدار نفذا بنظام العمل الاعتيادي.

يذكر أن هذه هي ثاني عملية إطلاق لصاروخ من صنف "سويوز 2" من مطار بليسيتسك هذا العام. وكانت عملية الإطلاق السابقة قد نفذت بنجاح في 2 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"