الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من عربات "نابارنيك"

يتسلم الجيش الروسي العام الجاري أول دفعة من مدرعات "نابارنيك" العسكرية المدولبة المخصصة لخفر القافلات العسكرية ومرافقتها.

وتضم الدفعة 11 عربة عسكرية حديثة.

صرح بذلك للصحفيين نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو أثناء زيارته الميدانية لشركة "ريم ديزل" المصنعة للمدرعات.

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وقال كبير المصممين في الشركة، إيغور زاراخوفيتش، إن العربة تم تصميمها على أساس مدرعة "تايفون – في دي في" وأضاف أن "نابارنيك" هي وسيلة حديثة ومحمية جيدا لمرافقة القافلات العسكرية.

وأضاف أن القوات المسلحة الروسية ستتسلم العام الجاري 56 مدرعة حديثة من طراز "تايفون" بينها 50 مدرعة للإسعاف من طراز "لينزا" تخصص لإجلاء الجرحى من ميدان القتال . وأعاد إلى الأذهان أن نموذجا أساسيا لمدرعة "تايفون" ثمانية العجلات يزن 15 طنا وتضمن دروعه حماية الطاقم والجنود من الرصاص خارق الدروع عيار 7.62 ملم والشظايا.

وقال كبير المصممين إن العجلات التي تنتجها شركته لمدرعة "تايفون" تحتوي على ألواح مطاطية واقية تمكّن العربة من مواصلة السير حتى بعد خرق إطاراتها.

جدير بالذكر أن شركة "ريم ديزل" تتخصص أساسا في إنتاج المدرعات للقوات المسلحة وتشكل مدرعات "تايفون" حصة الأسد ضمن منتجات الشركة التي سلمت الجيش الروسي العام الماضي 250 مدرعة.

المصدر: تاس