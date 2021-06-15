الجيش الصيني يكشف عن درون مصمم على أساس طائرة سوفيتية قديمة

عرض التلفزيون الفضائي لأول مرة الإنزال الأوتوماتيكي للحمولة من متن درون Feihong 98، بصفته نسخة مسيرة متحكم فيها عن بعد من طائرة "آن – 2" سوفيتية الصنع التي تنتجها الصين بترخيص.

وقد تولت شركة China Aerospace Science and Technology Group الصينية إنتاج درون Feihong 98 الذي لا تختلف مواصفاته عمليا عن مواصفات طائرة "آن – 2" التي أطلق عليها الفلاحون السوفيت تسمية "كوكوروزنيك" (الذرة) لاستخدامها في الزراعة لرش مبيدات الحشرات.

أما الدرون الصيني الذي صممه على أساس "آن – 2" المهندسون الصينيون فيستخدم لإنزال الحمولة بمظلة. كما يمكن استخدامه كذلك كمستشفى مسير طائر لنقل المرضى والجرحى.

وقام الدرون الصيني عام 2018 بأول رحلة جوية له. وأظهر الفيديو الذي صوّره الجيش الصيني فريقا من الجنود الصينيين يستلم من الدرون حاوية تتضمن إمدادات مختلفة.

يذكر أن طائرة "آن – 2" سوفيتية الصنع التي لا تنتج في روسيا حاليا قامت بأول رحلة جوية عام 1957. أما نسختها الصينية المأهولة فلا تزال قيد الإنتاج.

المصدر: تاس