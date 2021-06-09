بالفيديو.. جيش فنزويلا يستعرض دبابة خفيفة مزودة بـ6 مدافع

حوّل الجيش الفنزويلي دبابة АМХ-13 الخفيفة فرنسية الصنع إلى عربة إسناد ناري.

وذلك بعد أن نصب المهنسون الفنزويليون فيها 5 مدافع عديمة الارتداد عيار 106 ملم ورشاش عيار 12.7 ملم ومدفع هاون عيار 81 ملم.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الفنزويلي احتمالات استخدام الدبابة الجديدة وإطلاق النيران من الرشاش والمدافع في ظروف النهار والليل.

وتزود المدافع عديمة الارتداد بذخائر جوفاء ترمي إلى مسافة 1200–1350 مترا وكذلك ذخائر الشظايا والذخائر شديدة الانفجار.

ويرى بعض الخبراء أن ما صممه المهندسون الفنزويليون يشبه مدفع M50 Ontos ذاتي الحركة المضاد للدبابات الذي استخدمه الجيش الأمريكي في الخمسينيات في قوات المظليين ومشاة البحرية، بما في ذلك في الحرب الفيتنامية. إلا أن الدبابة الفرنسية تختلف عن المدفع الأمريكي بدروع أقوى (50 ملم مقابل 13 ملم) وقدرة أعلى على التنقل ( 65 كلم/ساعة مقابل 48 كلم/ساعة).

وتم تزويد الدبابة الفنزويلية كذلك بأجهزة التصويب الحديثة المقترنة مع كاميرات التلفزيون.

ويرى الخبراء أن من المستحسن أن تنصب في تلك الدبابة كذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ما سيزيد من قدرتها النارية.

يذكر أن الجيش الفنزويلي يمتلك في الوقت الراهن المدرعات الروسية والغربية الصنع، بما فيها دبابات "تي – 72 بي 1 في" الروسية و"سكوربيون" و" АМХ-13" الغربية.

Venezuelan improved Ontos SP recoilless gun + mortar based on AMX-13 hull pic.twitter.com/6nO5QIzAU5 — Caesar (@Ninja998998) May 30, 2021

المصدر: روسيسكايا غازيتا