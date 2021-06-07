البنتاغون يتخلى عن شراء "مقاتلة "إف - 35"

تم حذف مقاتلة F-35 Lightning II الأمريكية للجيل الخامس من قائمة الطائرات الحربية المراد شراؤها من قبل البنتاغون عام 2022.

واقترح الجيش الأمريكي أن تستبدل "إف – 35" بعدد أكبر من طائرات F-15EX Advanced.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة Defence News الأمريكية.

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وقالت الصحيفة إن البنتاغون طلب من الكونغرس مبلغا قدره 1.4 مليار دولار لشراء 12 مقاتلة مطورة من طراز "إف – 15". واقترح تخصيص 360 مليون دولار لدعم أسطول الطائرات "إف – 35" التي تخدم حاليا في سلاح الجو الأمريكي. وبصورة خاصة يخطط لتوظيف 175 مليون دولار لشراء 20 محركا جويا لازما للقضاء على خلل خطير يظهر في طائرة "إف – 35" عند صعودها السريع.

يذكر أن الأخصائيين قد اكتشفوا 900 خلل في طائرة F-35 Lightning II يهدد بعضها حياة الطيار ويمكن أن تحبط تنفيذ مهمة توكل إليها.

بينما لم يرغب سلاح الجو الأمريكي بالتخلي نهائيا عن طائرة "إف – 35"، إذ أنه يأمل بأن يتسلم نهاية العشرينيات نموذجا مطورا من المقاتلة المذكورة.

يذكر أن شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة لـ F-35 Lightning II تعهدت بالتخفيض من سعر ساعة واحدة للتحليق في الجو بحلول عام 2025.

المصدر: روسيسكايا غازيتا