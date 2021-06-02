الراغبون بشراء المقاتلة الروسية الأحدث "سو-57"

كشف ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" أن حوالي خمس دول تدرس شراء المقاتلة الروسية الأحدث من طراز "سو – 57".

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وقال ميخييف في معرض رده على أسئلة الصحفيين: "بالطبع نحن نتفاوض مع عدة دول، وهناك طلبات، وهناك اهتمام يظهر في جنوب شرق آسيا .. أربع أو خمس دول مهتمة".

يشار إلى أن طائرة الجيل الخامس الحربية الروسية طراز "سو – 57"، المعروفة سابقا باسم "باك فا"، هي مقاتلة مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية، وكانت نفذت أول رحلة لها في عام 2010.

وتتميز هذه المقاتلة الروسية الحديثة بقدرتها العالية على المناورة، وهي مزودة بأحدث إلكترونيات الطيران، علاوة على تقنيات التخفي عن الرادارات المعادية.

يشار إلى أنه تم توقيع عقد توريد 76 مقاتلة من هذا الطراز للقوات الفضائية الجوية الروسية في منتدى "الجيش – 2020"، وجرى تسليم باكورة الإنتاج المتسلسل من هذه المقاتلات للجيش الروسي في عام 2020.

المصدر: نوفوستي