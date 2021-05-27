الهند تزوّد دبابة "تي - 72" الروسية بمدفع عيار 155 ملم

أصبحت دبابة "تي – 72" سوفيتية الصنع منصة تشكل أساسا لمختلف النماذج من المعدات الحربية والهندسية في بلدان كثيرة.

وهناك حلول تصميمية غير عادية. وعلى سبيل المثال فإن المهندسين الهنود حاولوا نصب منظومة Akash للصواريخ المضادة للجو وقصيرة المدى على منصة الدبابة السوفيتية. أما المهندسون في جنوب إفريقيا فابتكروا مدفع هوتزر G-5 ومدفع G6 Rhino ذاتي الحركة على أساس منصة دبابة "تي – 72".

ومن المعلوم أن الهند تعتبر بلدا تولى إنتاج دبابة "تي – 72" السوفيتية بترخيص. وأجريت هناك تجربة منصة تلك الدبابة التي نصبت عليها أبراج مختلف المدافع ذاتية الحركة.

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وأصبح بوسع أحد تلك المدافع عيار 155 ملم المنصوبة على منصة دبابة " تي - 72" إصابة الأهداف بالقذائف شديدة الانفجار وقذائف الشظايا على مسافة حتى 30000 متر. أما القذائف النفاثة فأصابت الأهداف على مسافة 39000 متر. فيما يتعلق بمدى الرمي المباشر من هذا المدفع فإنه تراوح بين 500 و3000 متر.

وبلغت سرعة رمي المدفع 3 طلقات في الدقيقة. وقد تزداد إلى 8 طلقات في الدقيقة إذا اقتضى الأمر بذلك. وكان بمقدور الطاقم نشر المدفع ذاتي الحركة ليكون جاهزا للرماية خلال 30 ثانية.

وتضمن البرج المدرع للمدفع رشاش عيار 7.62 ملم وقاذف القنابل عيار 81 ملم. وكان بمقدور المدفع الذي يزن 45000 كلغ السير في الطريق المعبدة بسرعة 80 كلم/ساعة، مع العلم أن احتياطي وقوده يبلغ 1000 لتر. وطاقم المدفع 4 أفراد.

مع ذلك فإن الاختبارات أظهرت قابلية المدفع غير الكافية للقيام بمناورات.

يذكر أن الاختبارات المماثلة أجريت كذلك على منصة دبابة Arjun هندية الصنع، لكنها لم تتكلل بنجاح.

المصدر: روسيسكايا غازيتا