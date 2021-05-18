ماذا يحدث عندما نحتضر؟.. العلامات الأكثر شيوعا لاقتراب المريض من أيامه الأخيرة!

يعد موت أحد الأحباء من أصعب الأمور التي يجب الاستعداد لها في الحياة، إلا أن هناك علامات يمكن أن تظهر عندما يكون شخص ما في الأيام القليلة الأخيرة من حياته.

ويعد الموت المعادل العظيم لأنه حدث سنمر به جميعا، ونختبر أيضا موت الآخرين. وقد يبدو أنه في معظم الحالات، يمكن أن يأتي الموت فجأة. ومع ذلك، هناك علامات على أن الشخص يقترب من الأيام القليلة الأخيرة والتي تكون مؤثرة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مرض عضال أو كبار السن.

فما هي الأعراض الأكثر شيوعا عندما يكون شخص ما على وشك الموت؟.

وفقا للمعهد الوطني للشيخوخة التابع للمعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة (NIH)، هناك العديد من الدلائل على أن شخصا مسنا أو فردا مصابا بمرض عضال يقترب من النهاية.

وتتمثل واحدة من أكثر العلامات شيوعا فيما يعرف بضيق التنفس.

وهناك أيضا علامات عقلية يمكن أن تدل على أن شخصا مريضا أو مسنا يقترب من النهاية، وأكثر هذه العلامات انتشارا هي زيادة الاكتئاب أو القلق.

إقرأ المزيد

ومن المرجح أيضا أن يصاب الفرد بالتعب بشكل متزايد، ويعاني من مستويات عالية من "النعاس".

ويعد انخفاض اليقظة علامة أخرى على أن شخصا ما قد يكون على وشك الموت.

وأخيرا، يعد رفض الأكل أو الشرب أو فقدان الشهية من الأعراض الشائعة الأخرى.

وقالت NIH: "كل من هذه الأعراض، إذا أخذناها بمفردها، ليست علامة على الموت. ولكن بالنسبة لشخص يعاني من مرض خطير أو تدهور في صحته، قد يشير إلى أن الشخص يقترب من نهاية حياته. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يقترب الشخص من الموت، قد تكون يداه أو ذراعاه أو قدماه أو ساقاه باردة عند اللمس. وقد تصبح بعض أجزاء الجسم أغمق أو زرقاء اللون".

وتضيف: "قد يتباطأ التنفس ومعدلات ضربات القلب. وفي الواقع، قد تكون هناك أوقات يصبح فيها تنفس الشخص غير طبيعي. ويسمع بعض الناس التنفس الصاخب الذي يصدر صوت قرقرة أو قعقعة. ويتوقف الصدر عن الحركة، ولا يخرج الهواء من الأنف، ولا يوجد نبض. ويمكن أن تبدو العيون المفتوحة زجاجية".

المصدر: إكسبريس