صحيفة أمريكية: العراق قد يستبدل طائرات "إف - 16" الأمريكية بمقاتلات روسية حديثة

قد يتخلى سلاح الجو العراقي في المستقبل عن استخدام مقاتلات F-16IQ Fighting Falcon الأمريكية متعددة المهام.

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توصلت إلى هذا الاستنتاج صحيفة Military Watch الأمريكية. وقالت إن الجيش العراقي يستخدم في الوقت الراهن 34 مقاتلة أمريكية خفيفة من طراز F-16IQ Fighting Falcon تسلمها أعوام 2014 – 2017.

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وتتوقف صيانتها على الخبراء التقنيين الأمريكيين الذي قد ينسحبوا من العراق لتغيرات طرأت على الأوضاع السياسية هناك.

لذلك بدأت القيادة العسكرية العراقية تفكر في شراء طائرات حربية حديثة. وكان كبار المسؤولين العسكريين العراقيين قد أعلنوا في أغسطس الماضي عن رغبتهم في اقتناء طائرة "سو – 57" بصفتها أقوى مقاتلة في الجيش الروسي.

إلا أن موازنة العراق لا تسمح بشراء تلك المقاتلة لغلاء ثمنها.

أما مقاتلتا "ميغ – 29" و" ميغ- 35" فيمكن أن تساعد، حسب الصحيفة، طياري سلاح الجو العراقي في اكتساب الكفاءة اللازمة لقيادة مقاتلات مثل "سو-57" و"سو-30 إس إم 2" روسية الصنع.

وعلاوة على ذلك فإن "ميغ – 29" مزودة بصواريخ جو – جو" ذات رؤوس رادارية نشيطة موجهة ذاتيا. أما مثيلاتها الأمريكية AIM-120C فلم تورّد للعراق. لذلك فإن الأسلحة الروسية المتقدمة قد تكون دافعا آخر لشراء العراق للمقاتلات الروسية.

ودفع كل ذلك بالصحيفة الأمريكية إلى الخروج باستنتاج مفاده بأن مقاتلات "ميغ – 29" قد تكون سلاحا مكملا هاما لأنظمة الأسلحة التي يشتريها العراق في روسيا.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن العراق تدرس في الوقت الراهن إمكانية شراء منظومة "إس – 40" الروسية المضادة للجو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا