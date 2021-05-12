"واتس نيو" - برنامج جديد على RT Online

تستعد منصة RT Online لتقديم برنامجها العلمي الجديد "واتس نيو"، من تقديم الإعلامي أشرف شهاب.

البرنامج يأتي تلبيةً لتطلعات الملايين من متابعي منصاتنا الرقمية، في الوقوف على أحدث ما توصلت إليه الدراسات ونتائج بحوث العلماء من مختلف أنحاء العالم في مجالات مختلفة، مثل التقنيات الرقمية والصحة العامة واستكشاف الفضاء واستشراف المستقبل.

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ويسلط البرنامج الضوء على الإنجازات والابتكارات التي يقدمها الباحثون في شتى العلوم، من أجل حياة أفضل للبشر على الأرض، ويركز بشكل خاص على الباحثين والمبتكرين في المنطقة العربية.

كما يناقش البرنامج أبرز الموضوعات المطروحة على أهم المنصات العلمية العالمية، باستضافة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، لتبسيط الموضوع وتقريبه إلى أذهان المشاهدين، ويخوض في أعمق تفاصيله لاستكشاف زواياه المختلفة.

يبث البرنامج 3 مرات أسبوعيا، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، في السادسة مساء بتوقيت العاصمة موسكو، وتبدأ أولى حلقاته يوم الجمعة 14 مايو الجاري.

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كونوا على الموعد!