شركة "شاومي" الصينية تختبر هاتفها القابل للطي وتؤكد صموده 10 سنوات (فيديو)

أخضعت شركة "شاومي" الصينية هاتفها القابل للطي Mi Mix Fold لعدد من اختبارات المتانة لتأكيد قدرته على التحمل، استمرت حوالي 7 أيام.

وحسب موقع GSM Arena فإن هاتف Mi Mix Fold القابل للطي، والذي تم إطلاقه رسميا منذ عدة أيام، خضع لاختبارات عنيفة استطاع خلالها أن يصمد لأكثر من 400 ألف انحناء، وهو ما يترجم إلى حوالي 10 سنوات من الاستخدام العادي.

وتم تكرار الاختبارات لهاتف Mi Mix Fold القابل للطي لمدة 7 أيام متواصلة، بعدد الانحناءات نفسها، مما يؤكد أن الهاتف سيستطيع أن ينافس الهواتف القابلة للطي الصادرة من سامسونغ، وهواوي.

وجاء هاتف Mi Mix Fold بشاشة مرنة بقياس 8.01 بوصة، من نوع OLED إلى جانب شاشة خارجية ثانوية بقياس 6.52 بوصة، مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتز في الثانية، كما أن الشاشة قادرة على تحمل الطي لـ200 ألف مرة مع تقنية Dolby Vision HDR.

ويقدم هاتف Mi Mix Fold القابل للطي كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابيكسل، مع مستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميغابكسل، مع عدسة تليفوتوغرافية بمسافة تركيز قريبة تبلغ 3 سم وزوم بصري 3x أو تقريب هجين 30x، ويعتبر الهاتف هو أول هاتف يستخدم تقنية العدسة السائلة في كاميرته.

المصدر: موقع GSM Arena