الدفاع الروسية: اختبار صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي يُختتم العام الجاري

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع قيادات الجيش الروسي الذي عقد يوم 20 أبريل في وزارة الدفاع أن اختبار صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي البحري يجب أن يختتم العام الجاري.

وقال:" نخطط العام الجاري لاختتام اختبارات صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي البحري المجنح. ويتوقع أن تزود به الغواصات النووية والسفن الحربية بعيدة المدى".

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وأضاف قائلا إن الأسطول الشمالي الروسي سيشهد العام الجاري اختبارات 79 نموذجا من المعدات الحربية وبينها 13 سفينة وغواصة و4 غواصات نووية وهي غواصات "نوفوسيبيرسك"، "كراسنويارسك"، "الأمير أوليغ"، "المارشال سوفوروف".

وأشار وزير الدفاع بصورة خاصة إلى أن غواصة "الأمير فلاديمير" النووية وفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" اللتين قد دخلتا العام الماضي تشكيلة البحرية الروسية حققتا بنجاح رحلات بحرية بعيدة المدى ونفذتا المهام الموكلة إليها في أهم المناطق للمحيط العالمي.

المصدر: تاس