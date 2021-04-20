شركة روسية تستعرض كيفية التعاون بين مدفع هوتزر ودرون

عرض الخبراء في مؤسسة "روستيخ" الروسية كيفية تعاون مدفع هوتزر "مستا -إس" ذاتي الحركة عيار 155 ملم مع درون الاستطلاع روسي الصنع "أورلان – 10 إي".

وذلك بحضور أصحاب الشأن الأجانب.

أفاد بذلك الاثنين 19 أبريل المكتب الصحفي للمؤسسة الروسية الحكومية. وقال:" قد عرضنا على أصحاب الطلب الأجانب إمكانات قتالية لمدفع هوتزر "مستا – إس" المطور الذي عمل ضمن تشكيلة كتيبة مدافع.

وأطلق المدفع النيران إلى مسافة 40 كيلومترا، ثم عاد أوتوماتيكيا إلى وضعه الأولي".

وعلاوة على ذلك فإن المدفع الروسي أظهر نتيجة ممتازة لتعاونه مع عربة قيادة درون الاستطلاع "أورلان – 10إي".

وأوضح ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" أن استعراض المعدات الروسية جرى في ميدان التدريب "ستاراتيل" الواقع بالقرب من مدينة (نيجني تاغيل) بمنطقة الأورال الروسية حيث أرسل درون الاستطلاع "اورلان" إحداثيات الهدف المراد تدميره إلى عربة القيادة التي قام طاقمها بحساب المعطيات اللازمة للرماية، ثم أرسلها إلى طاقم المدفع ذاتي الحركة.

يذكر أن مدفع "مستا" المطور يمكن أن يستخدم لتدمير المنشآت المحصنة ومواقع الدفاع الجوي والحرب الألكترونية الواقعة على مسافة 40 كيلومتر، كما يمكن استخدامه ضد الأهداف البحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا