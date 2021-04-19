المهندسون الروس يخترعون تكنولوجيا للتلغيم الجوي

اخترع المهندسون الروس أول شبكة في العالم للتلغيم الجوي تسمح بتدمير الدرونات المعادية باستخدام درونات "لانتسيات" الانتحارية الصديقة الحائمة في الجو.

وقد صرح كبير المصممين في شركة " زالو إيرو غروب" الروسية، ألكسندر زاخاروف، في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية بأن تكنولوجيا التلغيم الجوي تقضي بالتواجد الدائم في الجو لبضعة درونات انتحارية تشكل حاجزا لا يمكن أن تجتازه درونات معادية.

وتقوم الدرونات الانتحارية باكتشاف درون معاد محلق بسرعة 150 كلم/ساعة، مع العلم أن سرعة الدرون الانتحاري الصديق تزيد عن 300 كلم/ساعة.

وقال كبير المهندسين إن درونات "لانتسيت" قد خضعت لاختبارات باستخدام مناطيد تمثل الدرونات المعادية وأشار إلى أن "لانتسيت" تم تزويده ببضعة أنواع من أجهزة التوجيه، بما فيها نظام التوجيه العامل استنادا إلى الاحتداثيات وجهاز التوجيه البصري الإلكتروني.

ويتميز درون "لانسيت" بقدرة فائقة على المناورة ودقة الانقضاض.

وبمقدوره تدمير الهدف على مسافة 40 كيلومترا. أما وزنه عند الإقلاع فلا يزيد عن 12 كيلوغراما.

يذكر أن درون "لاتسيت" يسمى بـ "كلاشينكوف" الطائر لبساطة إطلاقه وصيانته وقيادته. وكانت القوات الخاصة الروسية قد استخدمته أكثر من مرة ضد الإرهابيين في سوريا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا