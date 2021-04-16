روسيا تزوّد أسطولها الشمالي بدفعة من "الغواصات الصامتة"

أعلن مصدر في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الأسطول الحربي البحري الشمالي في جيش بلاده سيحصل على دفعة جديدة من غواصات "لادا" التي يطلق عليها اسم "الغواصات الصامتة".

وأشار المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى "أن الأسطول الشمالي في الجيش من المفترض أن يتسلم 4 غواصات من طراز لادا على الأقل حتى عام 2027، وهذه الغواصات ستكون مطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 677 في أحواض بناء السفن الأميرالية ببطرسبورغ، وضمن الخطة الروسية لتسليح أالأسطول البحري في الجيش بالغواصات غير النووية".

وكانت روسيا قد بدأت في تطوير الغواصة الرئيسة في إطار المشروع الحكومي رقم 677 عام 1997، وأنزلتها إلى المياه عام 2004، لتنضم في وقت لاحق إلى الخدمة لصالح الأسطول الشمالي في الجيش، وعام 2022 من المفترض أن يتسلم الأسطول غواصتين من هذا الطراز أيضا، وبعدها سيتم طلب غواصتين إضافيتين من المفترض أن يستلمهما مع حلول 2027.

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وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا