"روستيخ" تنتهي من اختبار مسدس جديد بمواصفات ممتازة

أعلن معهد البحوث العلمية للهندسة الدقيقة التابع لمؤسسة "روستيخ" الروسية عن انتهاء اختبارات نماذج مسدس RG-120 التي طوّرت في إطار مشروع Aspid".

وقال بيان صادر عن المعهد "اكتملت اختبارات القبول المطلوبة لمسدس RG-120 من عيار 9х19 ملم ونسخته المعدلة RG-120-1، السلاح الجديد يتمتع بخصائص ممتازة من حيث الموثوقية، تفوق بأربع مرات الخصائص المطلوبة".

وأضاف البيان "اختبارات القبول هي الاختبارات النهائية للأسلحة الرياضية، والضرورية لتأكيد الخصائص التقنية والفنية للسلاح، وخلال الاختبارات التي خضع لها المسدس تم التحقق من صحة تجميع أجزائه وآلية عمل هذه الأجزاء، وجرى التأكد من دقة الإطلاق وإصابة الأهداف في درجات حرارة وصلت إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر".

Rostec

وجاء في بيان صادر عن "روستيخ" أيضا "بينت الاختبارات النهائية التي أجريت على مسدس RG-120 ونسخه المعدلة أن السلاح يلبي جميع المتطلبات الفنية المطلوبة، ويتمتع بخصائص تكتيكية وتقنية عالية، فضلا عن موثوقيته الرائعة، عند إطلاق النار بشكل مكثف منه بمعدل 8000 طلقة لم تتجاوز عدد التأخيرات في الإطلاق 5 مرات بينما يصل هذا العدد إلى الـ 20 في المواصفات الفنية المسموح بها، نظرا لخصائصها الممتازة يتوقع لهذه المسدسات أن تشهد شعبية واسعة عند إطلاقها هذا العام".

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وتبعا للمطورين فإن مسدسات RG-120 حصلت على قبضات مصنوعة من البكاتين المتين والخفيف الوزن، وجهزت بسكك خاصة تحت السبطانة لتثبيت معدات إضافية مثل المصابيح أو موجهات الليزر، أما نسخها المعدلة RG-120-1 فتحتوي أيضا على سكك علوية لتثبيت مناظير التوجيه البصرية ومنظومة أمان أوتوماتيكية.

المصدر: سلاح روسيا