العلماء الروس: بلادنا تشهد ارتفاعا في سرعة التغيرات المناخية

شهدت روسيا على مدى الأعوام العشرة الماضية ارتفاع سرعة تطور ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد ارتفعت درجة الحرارة المتوسطة في روسيا خلال 10 أعوام مضت بمقدار 0.51 درجة مئوية، مع العلم أن متوسط درجة الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.18 درجة مئوية فقط.

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أعلنت ذلك هيئة الأرصاد الجوية الروسية التي نشرت تقريرا سنويا عن حالة المناخ عام 2020 في روسيا. وجاء في التقرير:" لقد ارتفعت سرعة التغيرات المناخية في روسيا منذ سبعينيات القرن الماضي، ما يدل على أن عملية تغير المناخ نحو المناخ الدافئ ستستمر".

بينما قال مدير مختبر "فويكوف" الجيوفيزيائي الروسي فلاديمير كاتسوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" إنه لا يمكن أن نكون واثقين بنسبة 100% بأن النزعة نحو ارتفاع سرعة تطور ظاهرة الاحتباس الحراري في روسيا ستظل قائمة. لكن هناك احتمالا كبيرا لاستمرار تلك الظاهرة في المستقبل".

وحسب العالم الروسي فإن التغيرات المناخية تزيد من عدد الظواهر الطبيعية الخطيرة التي قد تتسبب في ذوبان الجليد الأزلي وتقلص سماكة الجليد البحري في منطقة القطب الشمالي. لذلك يتوجب على علماء المناخ الآن تدقيق تنبؤاتهم في محاولة لتحديد مواعيد الكوارث الطبيعية المحتملة.

يذكر أن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الروسية، رومان ويلفاند، كان قد أعلن في وقت سابق أن هيئته ستعيد العام الجاري النظر في المقاييس الحرارية الأساسية التي تم تحديدها لأعوام 1961 – 1990 وسيتم حساب المقاييس الجديدة انطلاقا من درجات الحرارة المتوسطة في أعوام 1991 – 2020. كما سيتم وضع تنبؤات لتغير درجة الحرارة لفترة 30 عاما قادمة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا