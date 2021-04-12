بالألوان وصوت صاف.. تقنية الشبكات الذكية ترمم تهنئة غاغارين بعيد الفضاء الأول

تنفرد قناة RT للمرة الأولى وبالألوان بنشر تهنئة فريدة من نوعها لرائد الفضاء، يوري غاغارين، في الذكرى الأولى لرحلة أول إنسان إلى الفضاء.

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بفضل تقنية الشبكات الذكية، كان من الممكن ترميم شريط الفيلم 35 مم الذي تم تصويره عام 1962، واستعادة الصورة والصوت لتهنئة يوري غاغارين.

قال غاغارين بهذه المناسبة: "إن رحلة المركبة الفضائية السوفيتية (فوستوك-1) لم تفتح إيماناً جديداً باستكشاف الفضاء فحسب، بل كانت رسولاً للسلام وحسن النوايا لشعوب وطننا الأم ولجميع شعوب الأرض".

المصدر: RT