روسيا تحتفل بالذكرى 60 لتحليق غاغارين نحو الفضاء

تشهد روسيا في 12 أبريل احتفالات واسعة بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لرحلة يوري غاغارين إلى الفضاء.

وأعلنت الإذاعة السوفيتية الساعة الـ10 يوم 12 أبريل عام 1961 أن المواطن السوفيتي، يوري غاغارين حقق أول رحلة فضائية في تاريخ البشرية إلى مدار الأرض حيث قام بدورة واحدة حول كوكبنا وعاد بسلام إلى الأرض الساعة 12.33 بتوقيت موسكو.

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وافتتح بهذه المناسبة المجيدة في مدينة كالوغا الروسية مبنى جديد لمتحف "قسطنطين تسيالكوفكي" حيث تعرض نحو 900 تحفة تاريخية لها علاقة بالفضاء ومنظّر الهندسة الفضائية الروسية، قسطنطين تسيالكوفسكي.

وشهدت مدينة أورينبوغ حيث تخرج يوري غاغارين في الكلية الجوية تدشين متحف محلي لأول إنسان في العالم زار الفضاء.

أما رئيس روسيا فلاديمير بوتين فيزور اليوم موقع عودة يوري غاغارين إلى الأرض بالقرب من مدينة إنجلس بمقاطعة ساراتوف حيث يعقد اجتماعا بحضور المسؤولين في صناعة الفضاء الروسية.

يذكر إن موقع عودة يوري غاغارين إلى الأرض الذي يبعد 16 كيلومترا عن مدينة أنجلس بمقاطعة ساراتوف الروسية شهد يوم 10 أبريل تدشين حديقة "غزاة الفضاء".

وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين إنه ستوضع يوم 12 أبريل أكاليل من الزهور على النصب التذكاري ليوري غاغارين في جدار الكرملين على الساحة الحمراء بموسكو.

أما مطار "بايكونور" الفضائي من حيث انطلق يوري غاغرين إلى الفضاء فيشهد مساء يوم 12 أبريل إقامة حفل كبير بمناسبة الذكرى الـ60 لرحلة غاغارين الفضائية بحضور نجوم الموسيقى الروسية.

وقد هنأ رواد الفضاء الروس الأربعة، سيرغي ريجيكوف، سيرغي دود - سفيرتشكوف، أوليغ نوفيتسكي، بيوتر دوبروف، المقيمون حاليا في المحطة الفضائية الدولية سكان روسيا والبشرية أجمع بيوم الفضاء.

المصدر: تاس