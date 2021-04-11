ابنة غاغارين تكشف تقديرات حول فرص أبيها للعودة حيا من رحلته الفضائية

قدر سيرغي كوروليف، كبير مصممي الصواريخ والتقنيات الفضائية في الاتحاد السوفيتي، فرص يوري غاغارين للرجوع حيا إلى الأرض من أول رحلة فضائية بأنها كانت لا تزيد عن 50 بالمئة.

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أفادت بذلك يلينا غاغارينا، الابنة الكبرى لرائد الفضاء، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني اليوم الأحد كشفت فيه عن حقائق غير شائعة حول حياة أبيها.

وقالت غاغارينا، "اعتقد سيرغي كوروليف أن فرص غاغارين للعودة ليست 100 بالمائة على الإطلاق، بل هي 50 بالمئة أو أقل".

وذكرت أن أبيها تعرض خلال رحلته الفضائية لـ"عدد كبير" من المواقف التي كان يمكن أن تؤدي إلى هلاكه.

ونفذ غاغارين قبل ستين عاما، في 12 أبريل عام 1961 أول رحلة فضائية في التاريخ على متن مركبة "فوستوك" الفضائية، واستغرقت 106 دقائق.

المصدر: نوفوستي