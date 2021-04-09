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لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل

الفضاء

لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل
Sputnik YEVGENY BIYATOV
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في التاريخ مجموعة من الوثائق الخاصة برواد الفضاء السوفيت، بمن فيهم يوري غاغارين أول إنسان غزا الفضاء في تاريخ البشرية.

ودشنت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة الذكرى الـ60 لأول رحلة فضائية في تاريخ البشرية التي تحل في 12 أبريل الجاري، صفحة خاصة على موقعها الرسمي، نشرت فيها صورا ووثائق لم تنشر من قبل.

لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل
60cosmonauts.mil.ru
لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل
60cosmonauts.mil.ru

وبين الوثائق صور نادرة وبطاقة الهوية لرائد الفضاء الأول يوري غاغارين، ووثائق من الملفات الشخصية لرواد الفضاء مثل غاغارين وغيرمان تيتوف وأليكسي ليونوف، والمشرف على إعداد الطاقم لأول رحلة فضائية نيقولاي كامانين، والطيار مارك غالاي الذي كان يدرب رواد الفضاء.

لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل
60cosmonauts.mil.ru
لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل
60cosmonauts.mil.ru

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه الوثائق من الأرشيف المركزي لها، وهي تشمل صورا فريدة لإعداد أول طاقم من رواد الفضاء في تاريخ البشرية.

لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل
60cosmonauts.mil.ru

المصدر: RT

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