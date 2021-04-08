العثور على كنوز فريدة من العصور الوسطى بينها خاتم يشمل جمجمة وعبارة "تذكر أنك يجب أن تموت"

اكتشف منقبون عن المعادن في ويلز تسع تحف ثمينة لا تقدر بثمن تعود إلى العصور الوسطى وما بعدها، بما في ذلك خاتم ذهبي مزين بجمجمة ذات مظهر مخيف مصنوعة من المينا الأبيض.

وبعد تحليل المقتنيات، أعلن غرايم ديفيد هيوز، كبير الأطباء الشرعيين في ساوث ويلز سنترال في المملكة المتحدة، رسميا أنها "كنوز" أصلية.

Canfod #trysor!



Mae gwrthrychau yn dyddio o’r #canoloesoedd a’r cyfnod ôl-ganoloesol o Bowys a Bro Morgannwg wedi’u cyhoeddi yn drysor



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Datganiadau i'r Wasg

➡️https://t.co/eADUYZY0dKpic.twitter.com/p8PUArKcAo — Amgueddfa Cymru | National Museum Wales (@AmgueddfaCymru) March 29, 2021

وإجمالا، تشمل هذه الكنوز ثلاثة عملات ذهبية وفضية، وخواتم ذهبية وفضية، وأمتعة شخصية يرتديها أفراد الطبقة العليا في المجتمع الويلزي من القرن التاسع إلى القرن السابع عشر الميلادي، وفقا لبيان صادر عن المتحف الوطني في ويلز Amgueddfa Cymru، في 29 مارس.

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وجذبت حلقة الجمجمة الباهتة انتباه عالم الكشف عن المعادن ديفيد بلفور، الذي وجدها في كارغوفا. ومن المحتمل أن ترمز جمجمة المينا المطعمة إلى الموت، حيث أنها محاطة بعبارة Memento Mori، والتي تعني باللغة اللاتينية "تذكر أنك يجب أن تموت". ويشير تحليل شكل الخاتم وأسلوبه وخطه إلى أنه يعود إلى ما بين 1550 و1650.

وقال مارك ريدناب، نائب رئيس المجموعات والأبحاث في متحف Amgueddfa Cymru، في البيان: "هذا مثال نادر لخاتم تيودور أو Memento Mori المبكر مع أصل ويلزي واضح. وتعكس وجهة نظره ارتفاع معدل الوفيات في تلك الفترة، والزخرفة والنقش الذي يعترف بإيجاز الحياة وغرورها".

واكتشف المنقبان عن المعادن، كريس بيركنز وشون هندري، واحدة من الكنوز، ثلاث عملات ذهبية من العصور الوسطى، في Llanwrtyd في ويلز، في أبريل 2019. ووقع سك العملات الذهبية، المعروفة باسم nobles بين عامي 1327 و1399، في عهد إدوارد الثالث وخليفته ريتشارد الثاني. وفي ذلك الوقت، كان إجمالي قيمة العملات المعدنية الثلاث 20 شلنا، أي ما يعادل أجر 50 يوما يكسبه تاجر ماهر.

ومن المحتمل أن تكون هذه العملات دفنت لحفظها بالقرب من نهاية القرن الرابع عشر ولسبب غير معروف لم يقع استردادها أبدا، وفقا للبيان.

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وتضمن الكنز الآخر خمس عملات فضية، أربعة groats (وهو اسم العملات المعدنية البائدة الآن بقيمة 4 بنسات) وعملة double patard من دوقية بورغوندي في أوروبا القارية. واكتشف ألد روبرتس وغراهام وود هذه العملات المعدنية في مجتمع تشرش ستوك في مايو 2019، ودُفنت في عهد هنري الثامن في حوالي عام 1530. وأشار علماء الآثار إلى أن وجه الملك زخرف بثلاث عملات.

وهناك كنز آخر، وهو عبارة عن قفل فضي مزدوج الخطاف من العصور الوسطى، من المحتمل أنه استخدمه الأنجلوساكسون خلال القرن التاسع. ربما كان له غرضان: ربط الثوب العلوي، والعمل كقطعة أنيقة من المجوهرات، حيث تم تزيينه بأنماط تشبه الحيوانات.

ووجد عالم الكشف عن المعادن ستيوارت فليتشر القفل الفضي في تشيرش ستوك.

وقال ريدناب: "هذا الشيء غير العادي هو أول قفل مزدوج الخطاف من طراز أنجلوساكسوني يتم التعرف عليه في ويلز. ويعكس وضع المالك الأصلي، ويقدم دليلا جديدا على كشف الأنماط الأنجلوساكسونية داخل الممالك الويلزية المبكرة، والتأثيرات التي ظهرت منها الهوية الويلزية".

وفي هذه الأثناء، عثر على خاتم ذهبي آخر، يُعرف بخاتم posy ومحفور بشعار "كن ثابتا حتى النهاية"، في بلدة تالغارث. ويعود تاريخه إلى فترة ما بعد العصور الوسطى أواخر القرن السابع عشر أو أوائل القرن الثامن عشر، وفقا للبيان.

وهذه القطع الأثرية المعينة هي من بين 20 إلى 45 كنزا يتم الإبلاغ عنها في ويلز كل عام. وعثر على أكثر من 550 كنزا وتحليلها منذ أن بدأ مخطط الآثار المحمولة في ويلز في عام 1997.

المصدر: لايف ساينس