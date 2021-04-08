مقاتلة "ميغ - 31" الروسية تزوّد بنظام الملاحة الفضائية للعمل في القطب الشمالي

تم تزويد مقاتلات "ميغ – 31 بي إم" الروسية بنظام الملاحة الحديث الذي يسمح لها بتنفيذ المهام الموكلة إليها في منطقة القطب الشمالي.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي لشركة الطائرات الموحدة الروسية.

وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به يوم 7 أبريل لوكالة "تاس" الروسية إن طائرة "ميغ – 31 بي إم" التي تحمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية قد تسلمت نظام الملاحة الفضائية، ما مكّنها من تنفيذ المهام في أي موقع من الكرة الأرضية، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي.

إقرأ المزيد

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن عمل الملاحة الفضائية في منطقة القطب الشمالي له خصوصيات. وتبقى الملاحة الفضائية في تلك المنطقة غير دقيقة وغير مستقرة إلى حد الآن لوضع مدار غالبية الأقمار الصناعية التي لا تحلّق أبدا فوق القطب الشمالي.

وعلاوة على ذلك فإن نشاط الطبقات الأيونية لغلاف الأرض الجوي في القطب الشمالي قد يسبب مشاكل في عمل الأجهزة الإلكترونية، ما يمكن أن يؤدي إلى أخطاء في حساب الموقع الجغرافي.

يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت في مارس الماضي القمر الصناعي "أركتيكا" الذي يمر مداره الإهليلجي العالي فوق منطقة القطب الشمالي وهو أول قمر صناعي قطبي في العالم. ويتوقع أن يطلق بعد عامين قمر صناعي آخر من هذا النوع. وسيشكل القمران الصناعيان القطبيان في المستقبل منظومة ملاحة فضائية قطبية جديدة ستتعامل مع الطائرات والسفن الروسية والأجنبية المارة في بحار المحيط المتجمد الشمالي.

المصدر: تاس