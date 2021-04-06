الدفاع الروسية: غواصة المهام الخاصة "بلغورود" ستخدم في المحيط الهادئ

ستخدم غواصة المهام الخاصة "بلغورود الحاملة لطوربيد "بوسيدون" النووي المسير من مشروع 09852 في المحيط الهادئ .

وذلك بعد إتمام اختباراتها الحكومية وتسليمها للبحرية الروسية.

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صرح بذلك يوم 6 أبريل مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية. وقال المصدر في تصريح أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن غواصة "بلغورود" النووية يمكن أن تنفذ مهامها في أية منطقة للمحيط العالمي، لكن قاعدتها ستكون على شاطئ المحيط الهادئ.

فيما رفض ناطق باسم شركة "سيفماش" الروسية التي تولت تصنيع وإنتاج "بلغورود" التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن مصدرا لوكالة "تاس" الروسية كان قد أفاد في وقت سابق بأن الاختبارات الحكومية لغواصة "بلغورود" ستبدأ في مايو المقبل. أما مصدر آخر فقال إن "بلغورود" ستحمل على متنها، بالإضافة إلى طوربيد" بوسيدون"، محطة "آ إس- 15" القادرة على العمل في أعماق البحر.

يذكر أن أول غواصة روسية تحمل طوربيد" بوسيدون" النووي من طراز "بلغورود" تم إنزالها في البحر يوم 23 أبريل عام 2019.

وكان يفترض أولا أن تسلم الغواصة سلاح البحرية الروسي عام 2020. إلا أن عدم تنفيذ برنامج الاختبارات الذي سببه انتشار وباء "كوفيد – 19" أجبر القيادة البحرية على تأجيل تسليم الغواصة إلى عام 2021.

المصدر: تاس