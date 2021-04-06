العثور على مضادات حيوية غير معروفة في كهرمان البلطيق

درس الباحثون الأمريكيون بنية شظايا كهرمان البلطيق وعثروا داخلها على عدد كبير من جزيئات المضادات الحيوية غير المعروفة سابقا.

وبمقدور تلك المضادات الحيوية قتل الجراثيم التي تعجز أدوية ومضادات حيوية أخرى عن مقاومتها.

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وقد تحدث الباحثون عن اكتشافهم في اجتماع الربيع لجمعية الكيمياء الأمريكية.

وقالت مساعدة البروفيسور في جامعة مينيسوتا، الباحثة إليزابيث أمبروز:" كنا على علم بأن كهرمان البلطيق يحتوي على جزيئات من المضادات الحيوية. لكن أحدا لم يدرسها إلى حد الآن بشكل منتظم. وقد اكتشفنا في الكهرمان بعض المركبات التابعة للراتينج المتحجر التي بمقدورها إبادة الكائنات الدقيقة المجهرية المقاومة للمضادات الحيوية.

يذكر أن كهرمان البلطيق الذي تشكل منذ عشرات ومئات ملايين عام أصبح منذ زمن بعيد عرضة للدراسة من قبل علماء المتحجرات والمناخ فيزياء الأرض.

ولا تحفظ داخل عيناته فقاعات الهواء فحسب بل وحشرات ومكونات زهور ونبتات وريش للطيور والديناصورات وحتى أنسجة لبعض الحيوانات.

ولفت الكهرمان منذ زمن بعيد أنظار الأطباء المحترفين والشعبيين في منطقة بحر البلطيق. وهناك أسفار قديمة تروي قصص شفاء المرضى بعد تعاطي صبغات ومراهم معمولة من مسحوق كهرمان البلطيق.

وقد درس العلماء الأمريكيون التركيب الكيميائي لعشرات العينات من الكهرمان والتي تشكلت منذ نحو 40 مليون عام من راتينج أشجار الصنوبر القديمة.

أعد العلماء محلولا على أساس مسحوق الكهرمان وقاموا بتحليله باستخدام جهاز الكروماتوغراف. ولاحظوا أن المسحوق يحتوي على عدة أنواع مختلفة من جزيئات الأحماض العضوية ذات الشكل الحلقي والتي قد اكتسبت قدرة على إبادة الجراثيم.

ومن أجل التأكد من فاعلية تلك القدرة جعل العلماء مستخلص الكهرمان يؤثر على الجراثيم المسببة لأمراض مختلفة. واتضح أن مركبات المستخلص تُوقف عمل المكورات العنقودية الذهبية، بما فيها سلالاتها التي لا تتأثر بالمضادات الحيوية المستخدمة على نطاق واسع في الممارسات الطبية.

إلا أن العلماء لم يكتشفوا مثل هذه المواد المبيدة للجراثيم في راتينج أشجار الصنوبر المعاصرة. لكنهم اكتشفوا فيها مركبات شبيهة.

بينما يأمل العلماء بأن يستطيعوا ابتكار مثيلات للمضادات الحيوية القديمة ليستخدموها في الطب.

المصدر: تاس