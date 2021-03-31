دبابة "أرماتا" الروسية ضمن قائمة أفضل دبابات العالم الأربع

تنتج كل من روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية أفضل الدبابات في العالم.

جاء ذلك في مقال نشره رئيس تحرير مجلة ،The National Interest، كالب لارسون الذي لم يحاول المقارنة بين مواصفات دبابات "أرماتا" ( تي – 14) الروسية وM1 Abrams الأمريكية وLeopard 2 A7+ الألمانية وK2 Black Panther الكورية الجنوبية بل لفت الانتباه إلى مواصفاتها البارزة.

وتتميز دبابة "أرماتا"، حسب لارسون، بأجهزة وقاية لا مثيل لها ومن بينها دروع "مالاخيت" القادرة على الحماية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات ومنظومة الوقاية الدينامية "أفغانيت" المزودة برادارات الإنذار عن المخاطر والتي ترسل إشارات إلى الأسلحة لترد عليها. وعلاوة على ذلك فإن "أرماتا" مزودة بمحرك ينتج 1350 حصانا. وبمقدوره زيادة تلك القوة بنسبة 30% لفترة قصيرة من الزمن.

ويرى المحلل العسكري أن دبابة Leopard 2 A7+ الألمانية تعد أفضل دبابة أوروبية لتزويدها بأجهزة الاتصال الحديثة ومنظومة الوقاية السلبية ومدفع عيار 120 ملم الذي يرمي بذخائر تنفجر في الجو فوق الأهداف أو أمامها. وقد يبلغ وزنها 70 طنا في الوقت الذي لا يزيد وزن "أرماتا" عن 55 طنا.

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فيما يتعلق بدبابة M1 Abrams الأمريكية فإنها تتميز بدروعها القوية المصنوعة من اليورانيوم منخفض التخصيب ويبلغ وزن الدبابة 70 طنا. مع ذلك فإن مواصفاتها تدخل فيها تعديلات باستمرار استنادا إلى خبرة العمليات الحربية التي شاركت فيها.

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وتعد دبابة K2 Black Panther، حسب المحلل العسكري، من أغلى الدبابات في العالم. وتتميز الدبابة الكورية بتعقيد تقني وقابلية للتكيّف مع ظروف التضاريس مثل المرتفعات والمستنقعات التي تتصف بها شبه الجزيرة الكورية

المصدر: روسيسكايا غازيتا