بدء الاختبارات الجوية لصاروخ "سارمات" الروسي العابر للقارات

تبدأ عما قريب الاختبارات الجوية لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في خطاب قدمه لمؤتمر "كوروليوف" الفضائي الذي يعقد حاليا في موسكو.

وزارة الدفاع

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن صاروخ "سارمات" الروسي الواعد قد اجتاز بنجاح اختبارات تمهيدية حيث انطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري إلى ارتفاع محدود.

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ويجري الآن، حسب روغوزين، العمل على تحضير "سارمات" للاختبار الجوي الذي يقضي بإطلاقه إلى مدار الأرض المنخفض وإلى مسافة تقدر بعشرات آلاف الكيلومترات.

وأعاد، روغوزين، إلى الأذهان أن صواريخ "سارمات" الثقيلة العاملة بالوقود السائل يجب أن تحل محل صواريخ "فويفودا"("الشيطان" حسب تصنيف الناتو) التي تطلق من منصات ثابتة وترابض في الوقت الراهن في إقليم كراسنويارسك ومقاطعة " أورينبورغ" الروسييْن حيث يتم إعداد منصات لاختبار صواريخ "سارمات".

يذكر أن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكايف، كان قد صرح لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية أن قواته ستتسلم صواريخ "سارمات" بحلول عام 2022 بعد انتهاء اختباراتها الجوية. وأوضح أن إمكانات صاروخ "سارمات" تسمح له بأن يحلّق عبر القطب الجنوبي تفاديا للدفاعات الجوية والدرع الصاروخية المعادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا