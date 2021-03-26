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غيتس وزوجته يتوقعان موعدا لعودة العالم "تماما إلى طبيعته"!

العلوم والتكنولوجيا

غيتس وزوجته يتوقعان موعدا لعودة العالم
AFP
بيل غيتس
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تنبأ بيل غيتس بأن العالم "سيعود تماما إلى طبيعته" من آثار جائحة "كوفيد-19"، بحلول نهاية عام 2022.

وقال مؤسس شركة مايكروسوفت إن الأزمة الصحية كانت "مأساة لا تصدق"، لكن إحدى النقاط المضيئة كانت وصول اللقاحات.

وكشف غيتس في مقابلة مع صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، والإذاعة التلفزيونية TVN24: "بحلول نهاية عام 2022، يجب أن نعود إلى طبيعتنا تماما".

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كما قدمت زوجته ميليندا غيتس، جدولا زمنيا مماثلا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئلت عن اعتقادها بإمكانية الوصول إلى مناعة قطيع عالمية ضد الفيروس.

وفي إشارة إلى أن اللقاحات ربما لن تصل إلى البلدان النامية "بشكل جماعي" حتى نهاية هذا العام، قالت "سيكون ذلك في وقت ما في عام 2022".

وقالت على CNBC: "أعتقد أننا جميعا نتطلع إلى ذلك. إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل مكان".

وقدّم الزوجان ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا العالمي.

وخصصت الأموال لمساعدة بعض صنّاع اللقاحات والتشخيصات بالإضافة إلى العلاجات المحتملة.

المصدر: نيويورك بوست

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