قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا تتسلم رادارات جيولوجية

نقل العسكريون الروس إلى قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا رادار "أوكو - 3" المخصص لكشف أماكن جوفاء تحت الأرض.

ويمكن استخدام هذا الرادار للبحث عن أنفاق تحت الأرض يحفرها الإرهابيون بغية تنفيذ عمليات إرهابية.

صرح بذلك نائب قائد قوات الهندسة العسكرية الروسية التابعة لمجموعة القوات الروسية المرابطة في الجمهورية العربية السورية المقدم، بافيل ريوتسكي.

وقال إن " أوكو-3" رادار جيولوجي مخصص للبحث عن أماكن جوفاء ليس في الأرض فقط فحسب بل وفي بيئات أخرى مثل الخرسانة، كما يمكن استخدامه لأغراض مدنية في التنقيب الجيولوجي.

أما الغرض العسكري منه فإنه مكافحة الأنفاق، مع العلم أن مختلف العصابات الإرهابية كانت ولا تزال تستخدم على نطاق واسع معدات حفر الأنفاق تحت قواعد الجيش السوري ومواقع حشد القوات وحتى تحت أقسام الشرطة وذلك بغية تنفيذ عمليات الإرهاب والتخريب.

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وقال المهندس العسكري الروسي إن الإرهابيين صاروا مع بداية الحرب السورية يحفرون أنفاقا تحت الأرض ويضعون فيها المتفجرات لينسفوا مختلف المنشآت التابعة للجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية بعد تلغيمها.

وسبق للمهندسين العسكريين الروس أن اكتشفوا أنفاقا كهذه ومستودعات للأسلحة والمتفجرات تحت الأرض. إلا أن رادار " أوكو-3" بمقدوره اكتشافها على عمق 50 مترا.

وقال المقدم إن دفعة من المعدات والتجهيزات الهندسية التي نقلتها طائرة الشحن العسكري إلى قاعدة حميميم تضم كذلك بدلات واقية جديدة من طراز "أو في إر – 2 – 02" تستخدم لحماية المهندسين العسكريين من الشظايا الناجمة عن انفجار عبوات ناسفة. وتتميز تلك البدلات الواقية بالوزن الخفيف الذي لا يزيد عن 12 كيلوغراما.

المصدر: تاس