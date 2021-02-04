إزاحة الستار عن تمثال طيار روسي بطل في قاعدة "حميميم" الروسية بسوريا

أقيمت في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا مراسم إزاحة الستار عن التمثال النصفي للطيار الروسي الرائد رومان فيلوبوف الذي منحته الحكومة الروسية لقب بطل روسيا بعد وفاته.

وقال قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا اللواء، ألكسندر تشايكو، في مراسم تدشين التمثال إن "الرائد البطل، رومان فيليبوف، كرس حياته كلها للدفاع عن وطننا وأدى واجبه العسكري وقضى نحبه في القتال ضد الإرهابيين".

ونصب التمثال النصفي إلى جانب تمثال بطل روسي آخر وهو طيار المروحية، رفعت حبيبولين، الذي لقي حتفه عام 2016 أثناء تحرير تدمر من الإرهابيين.

وقال نائب قائد مجموعة القوات الروسية لشؤون التوجيه السياسي العميد البحري، إيغور كوروتشكين، إن النحات، ميخائيل سيرديوكوف، وضباط وجنود قاعدة "حميميم" استشاروا ذوي رومان فيليبوف، بشأن نصب تمثاله في سوريا.

وأضاف أن قاعدة حميميم ستشهد في المستقبل إنشاء ممشى الأبطال حيث سيتم إحياء ذكرى كل من قضى نحبه دفاعا عن الوطن الروسي في سوريا.

يذكر أن الإرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" أسقطوا يوم 3 فبراير عام 2018 قاذفة "سو – 25" التي قادها الطيار رومان فيليبوف. وهبط الأخير بمظلة في منطقة إدلب المسيطر عليها من قبل الإرهابيين، فحاصروه ودخل المعركة معهم وبعد أن انتهت ذخائر رشاشه قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية دون أن يسلم نفسه للأعداء.

المصدر: تاس