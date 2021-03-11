علماء يحذرون من "كارثة تحت جليد أنتاركتيكا" قد تجعل كوكبنا "غير صالح للحياة"!

حذر علماء من أن أنتاركتيكا قد تكون في قلب "يوم القيامة" على الأرض إذا اندلعت البراكين تحت الجليد، مع تسريع عملية يمكن أن تجعل كوكبنا "غير صالح للحياة".

وتعد القارة الجليدية موطنا لزهاء 5000 عالم حول العالم، يدرسون المنطقة البكر لمعرفة المزيد عن تاريخ الأرض وآثار تغير المناخ. ولكن الباحثين أصيبوا بصدمة عندما اكتشفوا أكثر من 100 بركان خامد تحت الغطاء الجليدي للقارة، ما يجعلها أكبر منطقة بركانية على الأرض. وكان الاكتشاف مهما بشكل خاص لأن نشاط هذه البراكين يمكن أن تكون له آثار حاسمة على بقية الكوكب.

وإذا اندلع أحدها، فقد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار بعض الصفائح الجليدية في المنطقة، والتي تأثرت بالفعل بالاحترار العالمي.

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وقال جون سميلي، أستاذ علم البراكين في جامعة "ليستر"، لـ The Conversation: "ستذيب البراكين الكهوف الضخمة في قاعدة الجليد وتنتج كميات هائلة من المياه الذائبة. نظرا لأن الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا مبللة وليست مجمدة حتى قاعها - تخيل مكعب ثلج على سطح عمل المطبخ - ستعمل المياه الذائبة كمواد تشحيم ويمكن أن تتسبب في انزلاق الجليد فوقها والتحرك بسرعة أكبر. على أية حال، فإن حجم الماء الذي يمكن أن يتولد حتى عن طريق بركان كبير، هو ثقب صغير مقارنة بحجم الجليد الذي يعلوه. لذا فإن ثورانا بركانيا واحدا لن يكون له تأثير كبير على تدفق الجليد. ما سيحدث فرقا كبيرا، هو إذا اندلعت عدة براكين بالقرب من أو تحت أي من "تيارات الجليد" البارزة في غرب أنتاركتيكا".

ويُخزّن أكثر من 80% من احتياطيات المياه العذبة على الأرض في القارة القطبية الجنوبية - وهو ما يكفي لرفع مستوى سطح البحر العالمي بنحو 60 مترا إذا ذاب - ما يجعل الكوكب "غير صالح للحياة" - كما أشار العلماء سابقا.

وقال البروفيسور سميلي، إن ثورانا تحت الجليد يمكن أن يؤدي إلى تسريع كارثي لهذه العملية.

وأضاف: "التيارات الجليدية هي أنهار من الجليد تتدفق أسرع بكثير من محيطها. إنها المناطق التي يتم على طولها توصيل معظم الجليد في القارة القطبية الجنوبية إلى المحيط، وبالتالي فإن التقلبات في سرعتها يمكن أن تؤثر على مستوى سطح البحر. وإذا وُجّهت "مواد التشحيم" الإضافية التي توفرها الانفجارات البركانية المتعددة تحت مجاري الجليد، فقد يؤدي التدفق السريع اللاحق إلى إلقاء كميات غير عادية من الجليد الداخلي السميك لغرب أنتاركتيكا في المحيط، ما يتسبب في ارتفاع مستويات سطح البحر. ومن المحتمل أن تكون البراكين تحت الجليد هي التي أدت إلى التدفق السريع للتيارات الجليدية القديمة إلى جرف "روس" الجليدي الشاسع، أكبر جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية".

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وتابع موضحا: "أمر مشابه ربما حدث منذ نحو 2000 عام مع بركان صغير في جبال "هدسون" يقع تحت الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا - إذا ثار مرة أخرى اليوم فقد يتسبب في تسريع نهر جزيرة باين الجليدي القريب".

وقال البروفيسور سميلي ربما يكون له تأثير غير مباشر.

وأوضح سابقا في عام 2017: "سلسلة كبيرة من الانفجارات البركانية يمكن أن تزعزع استقرار العديد من البراكين تحت الجليدية. عندما تبرد البراكين وتتبلور، تصبح غرف الصهارة مضغوطة وكل ما يمنع الغازات البركانية من الهروب بعنف في ثوران بركاني هو وزن الصخور التي تعلوها أو، في هذه الحالة، عدة كيلومترات من الجليد. ونظرا لأن هذا الجليد يصبح أرق كثيرا، فقد يؤدي تقليل الضغط إلى حدوث ثوران. ويعني المزيد من الانفجارات وذوبان الجليد، المزيد من المياه الذائبة التي يتم توجيهها تحت التيارات الجليدية".

ولكن في الوقت الحالي، تظل هذه البراكين نائمة، ما يعني أنها لم تثر خلال العشرة آلاف عام الماضية، لكنها قد تفعل ذلك في المستقبل.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد سوى بركانين نشطين في القارة القطبية الجنوبية - جبل إريبوس وجزيرة Deception.

ويواصل العلماء دراسة المنطقة لمعرفة المزيد.

المصدر: إكسبريس