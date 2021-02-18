صورة ناسا تظهر أن أكبر جبل جليدي في العالم يتفكك "حساء الأبجدية"!

تحول المحيط شمال القارة القطبية الجنوبية إلى "حساء أبجدي" من الجبال الجليدية المكسورة، وفقا لمدونة جديدة على موقع مرصد الأرض التابع لناسا.

وفي صورة قمر صناعي التُقطت في 11 فبراير 2021، تدور الخطوط العريضة الخشنة لـ11 جبلا جليديا متصدعا حول جزيرة نائية مليئة بالبطريق تسمى جورجيا الجنوبية، وتقع على بعد حوالي 940 ميلا (1500 كيلومتر) شمال شرق شبه جزيرة أنتاركتيكا.

NASA Earth Observatory

وكل قطعة مجمدة هي جزء من الجبل الجليدي A-68a الذي كان يوما ما عظيما، والذي حمل لقب أكبر جبل جليدي في العالم لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن يتفتت إلى عشرات القطع قبل بضعة أسابيع. والآن، كل جزء مكسور من الأحجية له اسمه الخاص، بدءا من A-68b، وينتهي بـ A-68M.

إقرأ المزيد

وانقسمت Iceberg A-68a في الأصل من الجرف الجليدي Larsen C في القارة القطبية الجنوبية، في 12 يوليو 2017. وفي ذلك الوقت، كانت مساحتها أكثر من 2300 ميل مربع (6000 كيلومتر مربع).

وفي أواخر عام 2020، بدا أن الجبل في مسار تصادمي مع جزيرة جورجيا الجنوبية (أرض بريطانية في الخارج). وخشي الباحثون من أن يصل إلى اليابسة بالقرب من الجزيرة، ما يؤدي إلى قطع طرق التغذية لآلاف الفقمات وطيور البطريق وغيرها من الحيوانات التي تعيش في جورجيا الجنوبية، ما قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

ولحسن الحظ، غيّر الجبل الجليدي مساره وبدأ في الانجراف حول الجزيرة، حتى قبل أن يتحطم إلى عشرات أو أكثر من القطع المتمايلة حول المنطقة اليوم.

ومع ذلك، فإن الباحثين البريطانيين حريصون على دراسة التأثير المحتمل للجبل الجليدي المكسور على مياه البحر حول جورجيا الجنوبية.

المصدر: لايف ساينس