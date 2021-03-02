روسيا تطور استراتيجية استخدام أسراب من الدرونات

يعمل المهندسون الروس على تصميم مجمع "مولنيا" (الصاعقة) الطائر متعدد المهام من دون طيار.

ويفترض أن يضم المجمع الدرونات النفاثة والطائرة الأم التي تطلقها في الجو.

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ومن مميزات تلك الدرونات النفاثة قدرتها على العمل ضمن سرب كبير من الطائرات من دون طيار.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن شركة "كرونشتات" الروسية هي التي تولت تصميم مجمع "مولنيا" من دون طيار. وقد طرح خبراؤها مشروعا تصميميا للمجمع.

ويفترض أن تستخدم درونات المجمع ذخائر فائقة الدقة. ويمكن استخدامها كذلك كدرونات استطلاع.

وقالت الوكالة إن أبعاد الدرون لن تكون كبيرة. وإنه سيصنع على شكل صاروخ مجنح ذي جسم طويل وجناحين قابلين للطي. ويمكن أن تركب الدرونات خارج الطائرة أو توضع داخلها في قسم الشحن.

وأشارت الوكالة إلى أن مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس بمقدورها أن تحمل 8 درونات من هذا النوع. كما يمكن أن يحملها درون "الصياد" .

وقال مصدر في شركة "كرونشتات" إن طول الدرون النفاث قد يبلغ 1.5 متر، باع جناحه 1.2 متر. وسيزود الدرون بمحرك تربيني نفاث، ما يمكّنه من التسارع حتى سرعة 600 أو 700 كيلومتر في الساعة. ويمكن أن يحمل الدرون ذخائر بوزن 5 – 7 كيلوغرامات. وقد يبلغ مدى تحليقه مئات الكيلومترات.

وستستخدم في تصميم الدرون تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات.

وقال خبير الطائرات من دون طيار، دينيس فيدوتينوف، إن مجمع"مولنيا" الروسي يمكن مقارنته ببرنامج Gremlins الأمريكي الذي يقضي باستخدام الدرونات الكثيرة ضمن سرب واحد، ما يسمح باجتياز نظام معاد للدفاع الجوي وتوجيه ضربات جوية إلى مواقع المدفعية أو تنفيذ مهام في مكافحة الإرهاب.

المصدر: سلاح روسيا