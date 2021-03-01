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علماء الآثار يحققون اكتشافات فريدة في بومبي

العلوم والتكنولوجيا

علماء الآثار يحققون اكتشافات فريدة في بومبي
AFP Archaeological Park of Pompeii
العربة الاحتفالية التي عثر عليها في بومبي
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اكتشف علماء الآثار العاملين في بومبي، عربة احتفالية بأربع عجلات كاملة تقريبا، لا مثيل لها في إيطاليا .

ويشير الموقع الإلكتروني للمدينة القديمة، إلى أن علماء الآثار عثروا على هذه العربة الاحتفالية المزودة بأربع عجلات وأجزاء حديدية، تزينها زخارف من البرونز والقصدير، خلال عمليات الحفر في فيلا ريفية شمال المدينة. وقد سبق أن عثر العلماء في هذا المكان على رفات ثلاثة أحصنة. 

علماء الآثار يحققون اكتشافات فريدة في بومبي
AFP © POMPEI ARCHAEOLOGICAL PARK

ويقول ماسيمو أوسانا، المدير المؤقت للموقع، "هذا الاكتشاف المثير سيساعد على توسيع المعارف عن المدينة القديمة. وهذه العربة الاحتفالية، التي تسمى في بعض المصادر بيلانتوم Pilentum، لم تكن مخصصة للاستخدام اليومي، وليس كواسطة نقل ريفية، بل كانت تستخدم فقط في الأعياد والمسيرات والعروض الاحتفالية".

علماء الآثار يحققون اكتشافات فريدة في بومبي
AFP © POMPEI ARCHAEOLOGICAL PARK

ويشير علماء الآثار، إلى أن "هذه العربة الفريدة بحالة جيدة وممتازة، ليس لها مثيل في إيطاليا".

علماء الآثار يحققون اكتشافات فريدة في بومبي
AFP © POMPEI ARCHAEOLOGICAL PARK
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وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة بومبي القديمة، الواقعة على مقربة من نابولي، دفنت عام 79 ميلادية تحت الرماد البركاني نتيجة ثوران بركان فيزوف. وقد اكتشفت آثارها لأول مرة عام 1592، وفي عام 1748 بدأت عمليات الحفر والتنقيب، ولا تزال مستمرة حتى الآن. والمدينة حاليا هي متحف في الهواء الطلق.

المصدر: نوفوستي

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