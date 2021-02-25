بشرى سارة للآباء المتعبين! علماء يضعون "روتينا نهائيا" لوقت نوم الأطفال!

وضع علماء "روتينا مثاليا لوقت النوم" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثماني سنوات.

وشرع علماء النفس في جامعة مانشستر بتحديد "وقت نوم جيد" علميا، من خلال تسجيل إجراءات وأنشطة مختلفة على مدار سبعة أيام.

ووجدوا أن مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الأشياء الواضحة، مثل تنظيف الأسنان أو قراءة قصة قبل النوم، كانت ضرورية، لكنها ساعدت أيضا في التحدث إلى الأطفال.

ويقول فريق البحث إن الآباء يجب أن يهدفوا إلى تسجيل أكثر من 50 نقطة من الأنشطة المختلفة لتحقيق روتين وقت النوم الفعال على أساس ثابت.

ويسجل تفريش الأسنان قبل النوم 35 درجة، والنوم في الوقت نفسه كل ليلة 20 درجة.

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ولكن المعدّين يقولون إن مجموعة من الأساليب يمكن أن تنجح - بما في ذلك قراءة كتاب (15 نقطة)، وتجنب الطعام والشراب قبل النوم (10 نقاط) وتسليم جميع الأجهزة الإلكترونية قبل الانجراف للنوم (10 نقاط).

ومع ذلك، إذا جعلت أحد الأنشطة جزءا من روتينك المعتاد، ثم فشلت في القيام بذلك يوما ما - ستخسر نقاطا وستحتاج إلى تعويضها بأنشطة إضافية.

وعلى سبيل المثال، إذا شرعت في قراءة كتاب أو مشاركة قصة قبل النوم كل ليلة، فإنك تكسب 15 نقطة، لكن عدم القيام بذلك يفقدك 15 نقطة.

وعمل معدو الدراسة مع 59 خبيرا من المملكة المتحدة لتحديد الأنشطة وتعريف "النوم الجيد" للأطفال في الفئة العمرية من سنتين إلى ثماني سنوات.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور جورج كيتساراس، إن إجراءات ما قبل النوم هي نشاط عائلي حيوي له تأثير مهم على الرفاهية والصحة.

وشارك علماء النفس وأطباء الأسنان وأخصائيو الصحة العامة وخبراء آخرون من التعليم والزيارات الصحية وأبحاث النوم فيما يُعرف باسم عملية دلفي، وهي طريقة لتحقيق إجماع أوسع من خلال جولات من الأسئلة.

وأضاف الدكتور كيتساراس: "جميع الأنشطة المتعلقة بوقت النوم مهمة لنمو الأطفال ورفاهيتهم. من بين مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بوقت النوم، اعتبر خبراؤنا أن تنظيف الأسنان هو أهم شيء يجب تذكره كل ليلة".

وقال إن هناك روابط قوية بين نظافة الفم غير الكافية وتسوّس الأسنان، لذلك تمت إضافته كعنصر عالي الدرجات في الروتين الجديد.

وأوضح العلماء أن هذه العملية والنتائج اللاحقة لها بعض القيود.

ويظل التعريف واسعا بشكل متعمد، ونتيجة لذلك لا يأخذ في الاعتبار المتطلبات الروتينية المحددة لوقت النوم للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم و/ أو الظروف الصحية و/ أو الأطفال في الرعاية.

ونُشرت النتائج في مجلة PLOS One.

المصدر: ديل ميل