"كلاشينكوف" تقدم للزوار مسدس ليبيديف في معرض أبو ظبي

أعلن دميتري تاراسوف، مدير عام مؤسسة "كلاشينكوف" أن المؤسسة لأول مرة ستعرض مسدس ليبيديف خارج روسيا، في معرض IDEX-2021 الذي سيقام في أبو ظبي خلال الفترة 21-25 فبراير الجاري.



ويقول تاراسوف، "أحد المنتجات الجديدة التي ستعرضها "كلاشينكوف" في معرض IDEX المقام في أبو ظبي، هو مسدس ليبيديف الذي يستخدم إطلاقات 9х19 ملم. وقد اجتاز هذا المسدس الجديد جميع الاختبارات الحكومية وأثبت موثوقيته في الظروف الصعبة". بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة.

وقد اكد مصدر في "كلاشينكوف" أن جميع الموافقات والوثائق اللازمة التي تسمح بعرض مسدس ليبيديف في الأسواق العالمية وخصوصا في أسواق الشرق الأوسط جاهزة.

ووفقا لبيانات المؤسسة، مقاسات مسدس ليبيديف، تسمح لرجال الأمن والشرطة وقوات حفظ الأمن بحمله مخفيا. والمسدس مزود بمنظومة تشغيل ملائمة وسكة لتركيب المنظار. كما يمكن استخدام المسدس بفعالية متساوية باليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء.

المصدر: نوفوستي