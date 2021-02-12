استمع إلى الصوت الغريب لـ"بوق محارة" يُشغّل لأول مرة منذ 17000 عام!

بعد أكثر من 17000 عام من الصمت وعقود منسية في متحف فرنسي، جرى تشغيل قطعة محار على شكل قرن نتيجة لبحث جديد نُشر يوم الأربعاء.

ويعتقد العلماء أن المحار القديم، من نوع الحلزون البحري الكبير، ما يزال موجودا في المحيط الأطلسي وبحر الشمال، وهو أقدم أداة رياح من نوعها حتى الآن.

واكتُشف المحار عام 1931 في حفر أثري في جبال البرانس، بالقرب من مصب كهف مارسولاس، الذي تم طلاء جدرانه بأعمال فنية لشعب مجدليني عاش هناك في نهاية العصر الجليدي الأخير.

اعتقد العلماء في البداية أنه لا يحمل أي أثر للتعديل البشري، بافتراض أنه نوع من أكواب الشرب الاحتفالية. ونُقل إلى متحف التاريخ الطبيعي في تولوز ونسي هناك.

Listen to the sound of this ancient seashell found in a cave, a 17,000-year-old musical instrument.



From Fritz et al. 2021 "First record of the sound produced by the oldest Upper Paleolithic seashell horn" https://t.co/LIkFZVLbCypic.twitter.com/IR9txctL3A — M.P. - #ZeroCOVID (@OmanReagan) February 10, 2021

ولكن فحصا جديدا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وجد أنه ما يزال بإمكانه الاحتفاظ بملاحظة، أو ثلاث كما اتضح.

وقالت كارول فريتز، المعدة الرئيسية للدراسة والعالمة البارزة في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية: "هذا الصوت هو رابط، رابط مباشر مع شعب مجدلين".

وأضافت أن قطعة المحار كانت من المحيط الأطلسي، على بعد زهاء 200 كيلومتر من الكهف.

وعُثر على أدوات أقدم من المحارة - مزامير متقطعة من عظام طيور كبيرة مثل البجع والنسور - ولكن الباحثين قالوا إن هذا كان أقدم قرن قوقعة، ويرمز إلى أهمية المحيط بالنسبة لشعب المجدلية.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في Science Advances، إن التأريخ باستخدام الكربون المشع للعناصر الموجودة في الكهف يشير إلى أنه كان مشغولا منذ زهاء 18000 عام.

وأوضحت الدراسة: "على حد علمنا، تعتبر صدفة مارسولا فريدة من نوعها في سياق ما قبل التاريخ، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا على مستوى أوروبا القديمة وربما العالم".

وكان أحد الأدلة على أهمية الصدفة هو علاماتها. كما أن النقاط الحمراء المطلية بحجم وشكل بصمات الأصابع مماثلة لتلك المستخدمة في تصوير البيسون على جدار الكهف.

وقال المعد المشارك جيل توسيلو، الباحث في مركز فنون ما قبل التاريخ بجامعة تولوز، إنه عندما تم اكتشاف المحار في الثلاثينيات من القرن الماضي، افترض العلماء على الأرجح أن طرفها المكسور - وترك فتحة قطرها 3.5 سم - بسبب تلف عرضي.

ولكنه قال إن هذا هو أقوى جزء من القشرة و"يكاد يكون من المستحيل" كسره بشكل طبيعي.

وعند الفحص الدقيق، وجد الباحثون أن القشرة عُدّلت بعناية باستخدام "تقنية متقنة"، حيث كشف التصوير المقطعي عن ثقبين.

إقرأ المزيد

وكان شعب المجدليني من الصيادين في عصور ما قبل التاريخ، وانتشروا في جميع أنحاء أوروبا، من شمال إسبانيا إلى ألمانيا، في وقت كانت فيه حيوانات مثل البيسون تجول في قطعان كبيرة.

واختفت ثقافتهم منذ زهاء 12000 عام مع ارتفاع درجة حرارة المناخ البارد شبه الجليدي.

وتركوا وفرة من أدوات وأسلحة الصوان بالإضافة إلى الكهوف المزينة بلوحات ، مثل Marsoulas وAltamira في إسبانيا.

ويعتقد الباحثون أن القوقع قد يكون لعب دورا في الطقوس أو الاحتفالات، كما هو الحال حتى اليوم في المجتمعات الحديثة من بولينيزيا إلى أمريكا الجنوبية.

وبصوت عال - يكافئ تقريبا بالديسيبل قطار مترو أنفاق يقترب - ربما استخدم المجدليون المحار كجهاز اتصال.

وقال المعد المشارك فيليب والتر، مدير مختبر الآثار الجزيئية والهيكلية في جامعة السوربون: "إن الكثافة الناتجة مذهلة. يمكنك أن تتخيل ما يمكن أن يحدث عند مدخل الكهف، أو داخل كهف، بهذا الصوت القوي جدا".

وستستخدم المحاولات المستقبلية لإنشاء موسيقى من الغلاف، نسخة مطبوعة ثلاثية الأبعاد من القطع الأثرية الهشة.

وقال والتر إن الباحثين - الذين ينظرون إلى الاستخدام الحديث في الاحتفالات التقليدية، وحتى لعزف الجاز - مقتنعون بوجود العديد من الملاحظات الأخرى في ذخيرتها.

ولكنه قال إننا لن نعرف أبدا ما هي الموسيقى التي سمعها المجدليون.

المصدر: ساينس ألرت