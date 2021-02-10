انتهاء اختبارات صائد الطائرات المسيرة "فولك-18"

أكملت شركة ألماز- أنتي بالتعاون مع شركات أخرى اختبار نسخة محدثة من طائرة مسيرة من طراز Wolf-18 ، قادرة ذاتيا على العثور طائرات العدو المسيرة وتدميرها .





وصرح مصدر في الشركة لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، تشكل الطائرات المسيرة حاليا تهديدا حقيقيا، لذلك لا بد من وسائل خاصة لاعتراضها. وعادة تكون هذه الطائرات المسيرة رباعية المراوح محملة بالمتفجرات، كالتي استخدمها الارهابيون في سوريا.

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ويقول المصدر، "اكتملت اختبارات الطيران للنسخة المحدثة من Wolf-18 (فولك-18) التي تضمن تدمير طائرات مسيرة. ونأمل أن تبدأ الاختبارات الحكومية في هذه السنة أيضا".

وأضاف موضحا، زودت النسخة المحدثة، بمنظومة بصرية جديدة تضمن رؤية الأهداف الجوية على مسافات بعيدة، وكذلك تم تحسين منظومة التحكم وتسمح باستخدامه بصورة أوتوماتيكية كاملة.

ويقول، "أصبح دور المشغل الآن تأكيد هجوم طائرة مسيرة معادية، ليبحث عنها Wolf-18 ويتعرف عليها ويدمرها تلقائيا. وهذا هو أول جهاز روسي بهذه الخصائص".

وأضاف المتحدث، تعرض نسخة من Wolf-18 في معرض المنتدى الوطني للبنية التحتية للطيران المدني NAIS 2021 ، المقام في موسكو حاليا. الجهاز المعروض هو على شكل طائرة رباعية المراوح، عالية السرعة وقابلة للمناورة يصل وزنها عند الإقلاع إلى ستة كيلوغرامات وأبعادها 60 × 60 سم. ويمكنها البقاء في الجو لمدة 30 دقيقة. وهي مجهزة بثلاث قاذفات للشبكات على الطائرة المسيرة المعادية، ما يجعل الأخيرة تفقد القدرة على التحليق فتسقط وتتحطم على الأرض. وإذا فشل Wolf-18 في ذلك فيمكن أن يستخدم خيارا "انتحاريا" بالاصطدام بها لتدميرها في الجو.

المصدر: نوفوستي