الهند تتسلم نهاية العام الجاري أول فوج من "إس - 400"

وصل الأخصائيون الهنود روسيا ليتدربوا على استخدام منظومة "إس – 400 تريؤومف" للصواريخ المضادة للجو.

صرح بذلك نائب رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، على هامش معرض Aero India الدولي للطيران الذي افتتح اليوم في مدينة بنغالور الهندية.

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وحسب، دروجوف، فإن تسليم منظومة "إس – 400" للجانب الهندي يجري وفقا للجدول الزمني المقرر مسبقا. ويتوقع أن تتسلم الهند أول فوج منها نهاية العام الجاري.

يذكر أن نيودلهي أعلنت عام 2015 عن نيتها اقتناء "إس – 400". وقد وقعت اتفاقية توريد 5 أفواج من منظومة "إس – 400" أثناء زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للهند في أكتوبر عام 2018. وتقدر قيمة الاتفاقية بـ 5.53 مليار دولار.

يذكر أن المنظومة " إس - 400 تريؤومف" للصواريخ المضادة للجو تستخدم طيفا واسعا من الصواريخ، ما يجعلها نظاما متعدد المهام. وبمقدور المنظومة تدمير الطائرات الشبحية على مسافة بعيدة وتوجيه 160 صاروخا وتدمير حتى 80 هدفا في وقت واحد، ما يزيد ضعفا عن إمكانات منظومات منافسة.

المصدر: تاس