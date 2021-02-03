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شبكة الإنترنت تنشر صورة فوتوغرافية لغواصة صينية استراتيجية

العلوم والتكنولوجيا

شبكة الإنترنت تنشر صورة فوتوغرافية لغواصة صينية استراتيجية
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صورة أرشيفية
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ظهرت على شبكة الإنترنت بعد تحديث موقع Google Earth صورة فوتوغرافية لمصنع السفن في ميناء بوخاي الصيني وجزء من غواصة ضخمة مجهولة قيد البناء بطول 32 مترا وعرض 11 مترا.

وقالت صحيفة  Naval News الأمريكية إن الصورة الفوتوغرافية أظهرت إلى جانب منشآت معروفة مجموعة كبيرة  من المنشآت القادرة على بناء الغواصتين في آن واحد. ويمكن تقييم سرعة البناء عن طريق المقارنة بين صور فوتوغرافية للمصنع التقطت في أكتوبر الماضي والصورة الفوتوغرافية الحالية.

ولم ينه المصنع تحديث غواصة 093 Shang متعددة المهام حتى بدأ في بناء غواصة أخرى ضاربة  تابعة لأحد المشروعين الاستراتيجيين 096 أو 095.

 ويتوقع أن تزود هاتان الغواصتان بمنصات عمودية لعدد كبير من الصواريخ المجنحة، كما هو الحال في غواصة "ياسن" النووية الروسية متعددة المهام.

ولا تستبعد الصحيفة أن القمر الصناعي الأمريكي استطاع التقاط صورة فوتوغرافية لمؤخرة الغواصة، مع العلم أن عملية بناء الغواصة تبدأ عادة من ذيلها، ثم تنتقل إلى قسم المحركات وإلى المفاعل النووي.

يذكر أن إزاحة الغواصات من مشروع "ياسن" الروسي تبلغ تحت الماء 13.8 ألف طن. فيما تبلغ إزاحتها في وضع العوم 8.6 ألف طن. ويبلغ المدى الأقصى لغطسها 600 متر. وسرعتها في وضع الغطس نحو 30 عقدة بحرية و16 عقدة بحرية في وضع العوم. ويضم طاقمها 90 فردا بمن فيهم 32 ضابطا. وتحمل كل غواصة 32 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر".

وباستطاعة الغواصات من هذا المشروع تدمير أهداف برية وبحرية على مسافة  نحو 1.5 ألف كلم.

المصدر: سلاح روسيا

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