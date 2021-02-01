بحث جديد يزعم الكشف بدقة عن المدة التي تسبق الموت!

سجل بحث جديد ثوري الأوقات التي استأنف فيها قلب مريض يحتضر بشكل تلقائي، ولو لفترة وجيزة، دقاته الطبيعية.

وقاس أطباء مستشفى الأطفال في أونتاريو الشرقية، الذين يعملون مع البرنامج الكندي لأبحاث التبرع والزرع، نشاط القلب وضغط الدم لدى مئات وحدات العناية المركزة من ثلاث دول.

وتعد قوائم التحقق من العلامات الحيوية ونشاط جذع الدماغ معقدة للغاية، ما يجعل العديد من الأنظمة الطبية تعتمد على الدورة الدموية كمؤشر على الحياة في ظل ظروف معينة، بما في ذلك عند إزالة أجهزة دعم الحياة.

ويعتبر العد خمس دقائق مقبولا على نطاق واسع، على الرغم من فترة زمنية محددة من عدم وجود نفس، ونبض متفاوت في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لحالات استرجاع الأعضاء التي تحدث في أكثر من دقيقة بقليل من غياب النبض عند الرضع، أن تكون مؤلمة بشكل خاص.

ويمكن أن يعني هذا أنه حتى الأشخاص الأكثر تفكيرا علميا، يمكن أن يُغفر لهم لتمسكهم ببعض الأمل في عودة القلب إلى الحياة، ما يؤكد أهمية بحث مثل هذا.

إقرأ المزيد

ومن بين 480 مريضا تأهلوا للدراسة، وكانت لديهم بيانات وافرة، أظهر 14% فقط علامات على عودة ضربات القلب.

وفي المتوسط ​، استمر هذا الوميض بضع ثوان فقط ولم يستعد الحياة أي من كان في هذه الدراسة. ومن بين أولئك الذين عانوا من نبض قصير، أظهر 5% فقط ضربات قلب ملحوظة بأي شكل من الأشكال.

وبالنسبة للباقي، فإن الدليل على نشاطهم القلبي استمر بضع الوقت للظهور، حتى يتم إجراء مراجعة لبيانات مخطط كهربية القلب (ECG).

وفي 55 حالة، أعقب استئناف ضربات القلب فترة خط ثابت تتراوح بين دقيقة ودقيقتين.

وبلغت أطول مدة قضاها أي من المرضى دون نبض قلب - متبوعة بعودة قصيرة إلى النبض - أربع دقائق كاملة و20 ثانية.

وبالتركيز على 32 مريضا وافقوا على التبرع بالأعضاء، كان هناك استئنافان فقط لنشاط القلب؛ واحد في أكثر من دقيقة بقليل والآخر في 151 ثانية.

وبالتوازي مع قياسات فشل ضغط الشرايين وتفاصيل النشاط الكهربائي المتصاعد عبر القلب، يدعم البحث الثوري "قاعدة الخمس دقائق" للسكتة القلبية.

وهذا هو الحال على الأقل بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعتمدون على أجهزة دعم الحياة - وبالنسبة للآخرين، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير أكثر مشاركة.

المصدر: إكسبريس