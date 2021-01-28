اكتشاف انقاض ميناء قديم غير معروف قبالة سواحل سوريا

أعلن دميتري تاتاركوف، مدير معهد العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية، عن اكتشاف ميناء قديم غير معروف سابقا قبالة السواحل السورية، يعتقد أنه يعود إلى العصر الروماني.

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ويشير تتاركوف، إلى أن البعثة الأثرية الروسية السورية المشتركة اكتشفت انقاض هذا الميناء في الموسم الثاني لعملها الميداني.

ويقول، "قد لا يكون هذا ميناء، بل قلعة بحرية تعود إلى القرن الأول الميلادي. اكتشفت البعثة هنا بقايا هياكل هيدروليكية ومنارة وأربعة أعمدة رخامية. وسوف تسمح دراسة القطع الخزفية التي عثر عليها بتحديد عمر هذا الموقع. أنه اكتشاف كبير".

ووفقا له، درس العلماء قاع البحر باستخدام أجهزة موجهة تحت سطح الماء. واكتشفوا إضافة إلى أنقاض الميناء، ثلاثة مراس غير معروفة سابقا تعود إلى ما قبل التاريخ، وكذلك حواجز الأمواج وجدران الأرصفة. وتجري حاليا في دائرة الآثار بطرطوس دراسة القطع الخزفية التي عثر عليها في هذا الموقع.

Sevastopol State University

ويقول تتاركوف، "هذه بقايا أمفورات يونانية وأوان فينيقية، ومزهريات مصرية، وأدوات منزلية حجرية رومانية. ستسمح هذه المواد بتحديد طرق التجارة البحرية التي كانت تربط هذه المنطقة بمناطق البحر الأبيض المتوسط الأخرى. ويمكننا تحديد دورة حياة الموانئ التي كانت قائمة آنذاك".

المصدر: نوفوستي