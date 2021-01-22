100 مليون دولار من موسك لمن يبتكر طريقة للتخلص من انبعاثات الكربون

وعد الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، بتقديم جائزة مالية كبيرة لمن يبتكر أفضل طريقة لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون الضار بالبيئة.

وقال موسك في تغريدة له على "تويتر" اليوم الجمعة "سأتبرع بـ 100 مليون دولار كجائزة لأفضل تقنية لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون". وأضاف في تغريدة أخرى حول الموضوع "التفاصيل الأسبوع القادم".

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

وعملية "الالتقاط" هي عملية تتضمن فصل ثاني أوكسيد الكربون عن المصادر التي تستخدم في الصناعة وتوليد الطاقة كي لا يصل مستقبلا إلى الغلاف الجوي، والهدف من ذلك هو مكافحة التلوث البيئي وظاهرة الاحتباس الحراري.

Details next week — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

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وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد أعلنت أواخر العام الماضي أن ثمة حاجة في زيادة نشر تقنيات التقاط الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إنفاق ترليون يورو على مدار العقد المقبل في الاستثمارات التي تساعد على الحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ.

المصدر: نوفوستي+وكالات