 
مباشر

100 مليون دولار من موسك لمن يبتكر طريقة للتخلص من انبعاثات الكربون

العلوم والتكنولوجيا

100 مليون دولار من موسك لمن يبتكر طريقة للتخلص من انبعاثات الكربون
Reuters ELO
الملياردير الأمريكي، إيلون موسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm1u

وعد الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، بتقديم جائزة مالية كبيرة لمن يبتكر أفضل طريقة لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون الضار بالبيئة.

وقال موسك في تغريدة له على "تويتر" اليوم الجمعة "سأتبرع بـ 100 مليون دولار كجائزة لأفضل تقنية لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون". وأضاف في تغريدة أخرى حول الموضوع "التفاصيل الأسبوع القادم".

وعملية "الالتقاط" هي عملية تتضمن فصل ثاني أوكسيد الكربون عن المصادر التي تستخدم في الصناعة وتوليد الطاقة كي لا يصل مستقبلا إلى الغلاف الجوي، والهدف من ذلك هو مكافحة التلوث البيئي وظاهرة الاحتباس الحراري.

إقرأ المزيد
بعد أحر عقد في التاريخ.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة
بعد أحر عقد في التاريخ.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد أعلنت أواخر العام الماضي أن ثمة حاجة في زيادة نشر تقنيات التقاط الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إنفاق ترليون يورو على مدار العقد المقبل  في الاستثمارات التي تساعد على الحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ.

المصدر: نوفوستي+وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا