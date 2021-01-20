روسيا تطور أسلحة جديدة للمدرعات والسفن الحربية

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها ستبدأ قريبا بتزويد المدرعات والعربات القتالية والسفن الحربية الروسية بأبراج قتالية جديدة.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن خبراء من شركة إليكتروماشينا التابعة لروستيخ تمكنوا من تطوير أبراج قتالية جديدة من نوع أوخوتنيك مخصصة لمدرعات Typhoon-K العسكرية الروسية، كما طوروا نماذج جديدة من هذه الأبراج أطلق عليها اسم نارفال ستخصص للعمل مع السفن الحربية الروسية".

وتبعا للبيان فإن أبراج "أوخوتنيك" المعدلة الجديدة التي طورت لصالح وزارة الدفاع الروسية جهزت بمدافع رشاشة من نوع 6p49، والاختبارات التي أجريت عليها مؤخرا أظهرت أن فعاليتها في إصابة الأهداف أكبر بنسبة 30% تقريبا مقارنة بأبراج "أخوتنيك" التقليدية المركبة على المدرعات الروسية حاليا.

youtube/24 NEWS plus

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد استعرضت أبراج "نارفال" القتالية المخصصة للسفن الحربية لأول مرة خلال فعاليات "منتدى الجيش-2020"، لكن النسخ الاولية من هذه الأبراج كانت مجهزة بمدافع "كورد" الرشاشة من عيار 12.7 ملم، وبعد التجارب العملية قرر الخبراء إدخال بعض التعديلات على هذه الأبراج لزيادة قدراتها.

المصدر: سلاح روسيا