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تركيا.. اكتشاف معبد أفروديت عمره 2500 سنة

العلوم والتكنولوجيا

تركيا.. اكتشاف معبد أفروديت عمره 2500 سنة
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انقاض معبد أفروديت
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أعلنت صحيفة Daily Sabah، أن علماء الآثار اكتشفوا في شبه جزيرة أورلا -تشيمي، الواقعة غرب تركيا، أنقاض معبد أفروديت عمره 2500 عام.

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وتشير الصحيفة، إلى أنه بعد مسح الأراضي التي تضم جزء من مناطق أورلا وتشيشمي وسيفيرهيسار في محافظة إزمير، اكتشفت 35 مستوطنة قديمة، منها 16 مستوطنة تعود إلى العصر الحجري الحديث بينها أنقاض معبد أفروديت، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد.

ووفقا لعالم الآثار ايليف كوبرال من جامعة ميمار سينان للفنون، المشرف على عمليات الحفر، كانت إلهة الحب والجمال والعاطفة اليونانية القديمة واحدة من أكثر الآلهة تقديسا في ذلك الوقت.  

ويشير عالم الآثار، إلى أن الآثار الأولى للمعبد اكتشفت عام 2016 . وشكر  السكان المحليين الذين تعاونوا مع العلماء خلال هذه السنوات في حماية القطع الأثرية القيمة من المهربين وصيادي الكنوز غير الشرعيين.

المصدر: نوفوستي

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