بيلاروس رابع دولة تشتري "إس - 400" الروسية

أصبحت بيلاروس الدولة الرابعة التي تقتني منظومات "إس – 400" الروسية بعد الصين والهند وتركيا.

وقد بدأت في قوات الدفاع الجوي البيلاروسي التحضيرات لعملية انتقال وحداتها العسكرية إلى السلاح الروسي الدفاعي الجديد.

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ونقلت وكالة "بلتا" البيلاروسية للأنباء عن قائد سلاح الجو والدفاع الجوي البيلاروسي، العميد، إيغور غولوب، قوله إن قواته تتسلم منظومات "بانتسير – إس" الحديثة إلى جانب كتائب منظومة "إس – 400" للصواريخ المضادة للجو التي ستحل محل منظومات "إس – 300" للدفاع الجوي في الجيش البيلاروسي.

وأضاف العميد أن قواته تعتزم أن تتسلم العام الجاري من روسيا رادارات حديثة من طراز "بروتيفنيك – غي" و" "فوستوك". وقد تم توقيع اتفاقية توريد دفعة ثانية من مقاتلات "سو- 30 إس إم" وكذلك مروحيات "مي – 35" الضاربة.

يذكر أن بيلاروس أصبحت بعد توقيع اتفاقية توريد منظومات "إس – 400" دولة رابعة اشترت "إس – 400 تريؤومف" وذلك بعد الصين وتركيا اللتين حصلتا عليها. أما الهند فقد عقدت اتفاقية توريد 5 أفواج من هذا السلاح الروسي.

وتجري حاليا محادثات مع كل من قطر والمغرب والعراق بشأن توريد "إس – 400" إليها.

فيما يتعلق بمنظومات "بانتسير – إس" للصواريخ والمدافع المضادة للجو فإنها تلعب دورا في حماية المنظومات بعيدة المدى من الغارات الجوية أثناء أدائها للمهام القتالية وكذلك أثناء التحرك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا