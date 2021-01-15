بدء اختبار غواصة ثالثة حاملة لـ"طوربيد يوم القيامة"

تستمر عملية بناء غواصة "أوليانوفسك" الروسية المخصصة لحمل طوربيدات "بوسيدون" النووية المسيرة. ويتوقع أن تسلم الغواصة المزودة بكل أسلحتها للبحرية الروسية بحلول عام 2027.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في صناعة السفن الروسية. وقال إن غواصة "أوليانوفسك" من مشروع 09853 ستسلم البحرية الروسية عام 2027 في إطار برنامج تسليح الجيش الروسي.

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وستسلم صناعة السفن الروسية الغواصة مع كافة أسلحتها الجاهزة التي ستشكل مجموعة كاملة من الأنظمة البحرية، خلافا لسابقتيها حاملتي الطوربيدات النووية المسيرة. وأوضح أن الاختبار الحكومي لطوربيد "بوسيدون" النووي المسير المسمى بـ"طوربيد يوم القيامة" سينتهي بحلول عام 2027 أيضا.

وحسب المصدر فإن بناء جسم الغواصة يوشك أن ينتهي. وسيبدأ عما قريب اختباره الهيدروليكي في مصنع "سيفماش" بصفته فرعا من شركة السفن الموحدة الروسية.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن عملية بناء غواصة "أوليانوفسك" انطلقت عام 2017. وتعد الغواصة "الأخت الصغرى " لمثيلتها "خاباروفسك" من مشروع 09851 . ولا تختلف أبعاد غواصة "أوليانوفسك" عن أبعاد غواصة "خاباروفسك"، لكنها مزودة بأنظمة وأجهزة أحدث.

يذكر أن غواصة "بلغورود" التي تعد أول حاملة لطوربيد يوم القيامة "بوسيدون" أنزلت في البحر في أبريل عام 2019. ويتوقع أن تسلم عام 2021 البحرية الروسية. أما الغواصة الثانية الحاملة لطوربيد يوم القيامة فسيتم إنزالها في البحر في النصف الأول من العام الجاري.

جدير بالذكر أن الطوربيد النووي المسير "بوسيدون"، يمكن أن يسير بسرعة هائلة على عمق كبير إلى مسافة غير محدودة. وبوسعه تدمير القواعد البحرية الواقعة على الشاطئ المعادي بانفجار نووي ساحق. وقد تم إدخال تصنيع الطوربيد في برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2018 - 2027 .

المصدر: تاس