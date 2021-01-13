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سلاح البحرية الروسي يحصل على غواصة نووية مطورة

العلوم والتكنولوجيا

سلاح البحرية الروسي يحصل على غواصة نووية مطورة
Sputnik alexandr galperin
صورة أرشيفية
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير وتحديث غواصة نووية لإعادتها إلى الخدمة في سلاح البحرية التابع للجيش.

وتبعا للمصادر فإن "غواصة Tigr النووية المتعددة الأغراض تخضع حاليا لعمليات إصلاح وتحديث من المفترض أن تنتهي عام 2022، وبعدها من المفترض أن تعود الغواصة للخدمة لصالح الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية في الجيش الروسي".

وأشارت المصادر إلى أن الغواصة كانت قد أرسلت عام 2019 إلى أحد أحواض صيانة السفن والغواصات في مصنع "نيبرا" التابع لمركز "زفيوزدتشكا" الروسي، لتخضع لعمليات صيانة وتحديث لتكون قادرة بعدها على الخدمة لسنوات لصالح البحرية الروسية.

وطورت روسيا هذه الغواصة في مصنع "سيفماش" لبناء المركبات البحرية، في إطار المشروع الحكومي رقم 971، وأدخلتها الخدمة لصالح الجيش أول مرة عام 1994.

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ويمكن لهذه الغواصة الحركة تحت الماء بسرعة 30 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 600 م، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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