شركة يابانية تكشف عن نظام جديد للتعرف على الأشخاص رغم أقنعة الوجه!

كشفت شركة NEC اليابانية النقاب عن نظام التعرف على الوجه الذي يمكنه التحقق من هوية الشخص حتى عندما يكون ملثما، في خطوة تزعم أنها ستعزز "إحياء الأنشطة الاقتصادية بظل الوضع الجديد".

وتزعم الشركة أن النظام صمم في الأصل لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، حيث كان ارتداء الأقنعة شائعا في اليابان قبل جائحة فيروس كورونا، لكنه اكتسب أهمية أكبر مع انتشار المرض عام 2020.

وقال شينيا تاكاشيما، مساعد مدير قسم المنصات الرقمية في شركة NEC: "نمت الاحتياجات بشكل أكبر بسبب حالة فيروس كورونا حيث استمرت حالة الطوارئ (العام الماضي) لفترة طويلة، لذا قدمنا ​​هذه التكنولوجيا إلى السوق".

© NEC Corporation

ويركز النظام على الأجزاء المكشوفة من رأس الشخص، بما في ذلك العيون ومناطق عظام الوجنة، للتحقق من هوية شخص ما عند مقارنتها بسجل للوجوه. ولكي يعمل، يجب على الأشخاص إرسال صورة مسبقا لاستخدام النظام.

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وتزعم شركة التكنولوجيا أن التحقق يستغرق أقل من ثانية واحدة، ويحقق معدل دقة يبلغ أكثر من 99.9%.

ويتيح النظام الوصول غير المتصل بالكمامة عبر بوابات أمنية في منشآت متعددة، وتقوم الشركة أيضا بتجربة استخدامه في المدفوعات الآلية لدى عدد صغير من المتاجر الصغيرة في المقر الرئيسي لشركة NEC.

وأضاف تاكاشيما: "أصبح التحقق بدون لمس أمرا بالغ الأهمية بسبب تأثير فيروس كورونا. وللمضي قدما، نأمل في المساهمة في تحقيق الأمان وراحة البال من خلال تعزيز (الجهود) في هذا المجال".

ويحمي النظام، الذي يُدمج أيضا مع كاميرات التصوير الحراري عند بوابات المرور، الأشخاص ظاهريا من خلال عدم إجبارهم على إزالة أقنعتهم للدخول، مع منعهم أيضا من الحاجة إلى بطاقة مرور الأمان أو من لمس أي أسطح واحتمال ملامستها مع الجراثيم ومسببات الأمراض.

ولم تكشف شركة NEC Corp بعد عن سعر النظام، المؤكد أنه سيثير الدهشة بين دعاة الخصوصية في جميع أنحاء العالم، لكن العملاء يشملون بالفعل Lufthansa وSwiss International Airlines، الذين بدأوا في استخدام منصة التحقق من الهوية في ديسمبر في مطار فرانكفورت ومطار ميونيخ، تحت اسم "Star Alliance Biometrics".

ويجب على الركاب تسجيل صور وجوههم ومعلومات جواز السفر، باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول من كل شركة قبل وصولهم إلى المطارات.

وتزعم شركة NEC Corp أن أسماء العملاء لا تحفظ، ولكن صور الوجه والمعلومات الشخصية للركاب تشفر وتخزن بأمان على نظامها الأساسي.

المصدر: RT