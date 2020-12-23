روسيا تعدل إحدى أهم سفنها القتالية وتطيل عمر خدمتها في الأسطول

اتخذت وزارة الدفاع الروسية قرارا بتمديد مدة خدمة سفينة "الأدميرال أوشاكوف" في الأسطول البحري الحربي للبلاد لعدة سنوات أخرى.

وأشارت مصادر مطلعة في الجيش الروسي إلى "أن الوزارة قررت إعادة السفينة إلى الخدمة لصالح الأسطول البحري في جيش البلاد بعد الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير التي تخصع لها، والتي من المفترض أن تنتهي عام 2021".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة كانت قد أخرجت من الخدمة عام 2018 بعد أن تعرضت لبعض المشكلات الفنية، ونقلت بعدها إلى إحدى أحواض إصلاح السفن ليتم إصلاحها وتطويرها، وهناك سيتولى خبراء تابعون لمركز "زفيوزدتشكا" الروسي عملية تطوير محركاتها وبعض مكوناتها الرئيسية، كما سيتم استبدال بعض أنظمتها الكهربائية بشكل جزئي.

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 1988 في إطار المشروع الحكومي رقم 956، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 1991، وأدخلتها الخدمة لصالح الأسطول البحري الحربي بعدها بعامين.

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ويبلغ طول هذه السفينة 156.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه 7940 طنا، وجهزت بمدافع من عيار 130 ملم، ومدافع رشاشة من عيار 30 ملم، بالإضافة إلى منصات صاروخية مضادة للأهداف الجوية والبرية والبحرية، وطوربيدات مضادة للسفن والغواصات، ويوجد على متنها منصة لمروحيات Ka-27 البحرية الروسية.

المصدر: سلاح روسيا